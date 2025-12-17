Путин подписал закон, который позволяет изъять жилье на оккупированных территориях

Глава Кремля Владимиром подписал закон, который позволял так называемым "властям" на оккупированных территориях изымать жилье украинцев, которые покинули оккупированную территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
РосСМИ пишут, что речь идет об изменениях в Федеральный конституционный закон РФ от 15 декабря, который в этом месяце, 9 и 10 числа, одобрила Госдума России и Совет Федерации РФ.
Согласно принятому документу, оккупационные власти будут изымать жилые дома, квартиры и отдельные комнаты, которые признают такими, которые "имеют признаки бесхозяйственного имущества". Кроме того, к этой категории будут относить имущество, владельца которого невозможно идентифицировать, или же в случае отсутствия действительных документов, подтверждающих право собственности.
После процедуры изъятия такое жилье будут передавать в распоряжение оккупационных администраций. Закон предусматривает несколько сценариев дальнейшего использования конфискованной недвижимости: ее могут распределять между местными жителями, которые потеряли дома в результате боевых действий, или использовать как служебное жилье для госслужащих, военных, чиновников, работников силовых структур, учителей и врачей.
Кроме этого, отобранное имущество разрешено сдавать в аренду в соответствии с Жилищным кодексом РФ или размещать в нем по договору социального найма лиц, состоящих на официальном учете как нуждающиеся в жилье.
Новые нормы будут действовать до 2030 года. В случае появления владельца после конфискации ему должны выплатить денежную компенсацию, однако это право будет распространяться исключительно на граждан Российской Федерации. Порядок такой компенсации будет определять оккупационная администрация.
Напомним, ранее в октябре правительство РФ официально разрешило присвоение недвижимости на оккупированных территориях, которая принадлежит украинцам.
В частности, так называемое принятое "решение" закрепило право оккупационных администраций признавать жилье и коммерческие помещения "бесхозными" и передавать их в собственность государства.
