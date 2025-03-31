Путин подписал указ о весеннем призыве в армию: сколько россиян пойдут служить

Призыв в России начнется с 1 апреля и будет длиться 15 июля. Призывать будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Этим же указом Путин освободил от военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых по призыву истек.

Стоит заметить, что весенняя призывная кампания 2024 года охватила 150 тысяч человек, 2023 года - 147 тысяч, а 2022 года - 134,5 тысячи. Это свидетельствует о том, что Путин нацелен на постепенное увеличение количества российской армии.

Россия использует заключенных для войны против Украины

Россия начала вербовать заключенных с первого года вторжения, за что отвечал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. После его смерти Росгвардия начала вербовать бывших вагнеровцев, чтобы усилить свой контроль.

Также Минобороны РФ привлекает женщин из тюрем в качестве штурмовиков и снайперов, а недавно Госдума разрешила осужденным за изнасилование подписывать контракты с Минобороны, чтобы воевать против Украины.

А в октябре прошлого года стало известно, что российские власти могут отправить на войну в Украину около 20 тысяч подсудимых, находящихся в следственных изоляторах.