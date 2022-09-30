Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей заберут в армию

Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря на военную службу будет призвано 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву.

В документе также указано, что с 1 октября солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы которых истек, будут уволены с военной службы по призыву.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский отменил призывы на срочную службу в армию в Украине из-за войны с Россией. Комплектования вакантных должностей в военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

Также напомним, что после оглашения Путиным мобилизации, российские мужчины начали массово выезжать в соседние страны.