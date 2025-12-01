ua en ru
Путин подписал бюджет-2026 с рекордными расходами на войну

Россия, Понедельник 01 декабря 2025 13:02
Путин подписал бюджет-2026 с рекордными расходами на войну Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский диктатор Владимир Путин подписал бюджет-2026, в котором на войну направлены рекордные расходы, а социальные программы и благосостояние граждан резко урезаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

То, что в федеральном бюджете на 2026 год почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок, является рекордным показателем со времен СССР.

Кроме того, то, что Путин переводит Россию на "рельсы военного времени", четко указывает, что мир в планы Кремля на ближайший год не входит.

Из-за обвала доходов от экспорта нефти и газа, вызванного санкциями, в бюджете заложен огромный дефицит - 1,6% ВВП.

Чтобы "закрыть дыры", власти России решили сократить социальные программы - их доля в расходах упала до 25%, что является минимумом за последние 20 лет. Это означает существенное ухудшение социальных гарантий для населения.

Кроме того, в бюджете предусмотрены новые налоги и сборы. В частности, НДС повышается до 22%, вводятся различные сборы для бизнеса и граждан, что затрудняет работу малого бизнеса. Фактически, население России вынуждено будет "платить за войну" - через налоговое давление и сворачивание социальных услуг.

Аналитики отмечают, что этот бюджет четко демонстрирует, что затяжная война остается главным приоритетом Кремля, даже ценой деградации экономики и обнищания собственного населения. Все указывает на то, что амбиции Путина в войне с Украиной стоят выше внутренней стабильности и благосостояния россиян.

Стоит отметить, что проект госбюджета Украины на 2026 год предусматривает 2,8 трлн грн на сектор безопасности и обороны, а главной новацией стало создание резервного фонда объемом 200 млрд грн, который позволит быстро покрывать дополнительные потребности обороны в течение года.

Вместе с тем, вечером, 2 декабря, должны состояться переговоры спецпредставителя США Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина о возможности завершения войны в Украине.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что следующая неделя может быть решающей для Украины в плане долговременного мира, учитывая ряд предстоящих переговоров.

