Путин пойдет на уступки? Ахіоѕ раскрыл новые детали плана Трампа об "обмене территорий"

По словам американского чиновника, Белый дом считает, что Украина все равно потеряет эту территорию, если война будет продолжаться. Он считает, что "в интересах Украины" достичь соглашения сейчас.

Axios отмечает, что одной из самых сложных проблем в переговорах по Украине до сих пор было то, кто и какую территорию будет контролировать после окончания войны.

"План" Трампа предусматривает, что Россия получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории.

Украина должна будет вывести войска с подконтрольных территорий, которые станут демилитаризованной зоной. Предполагается, что страна-агрессор не сможет разместить там свои войска.

Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается. Украине обещают возвращение части территорий в этих регионах при условии переговоров.

Кроме того, Соединенные Штаты и другие страны признают Крым и Донбасс территорией России, но от Украины этого не будут требовать.

В разработке "мирного плана" Трампа участвуют Катар и Турция. В частности, Катар участвовал в переговорах между спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

По данным источника Ахіоѕ, стороны во время переговоров "достигли многих договоренностей".