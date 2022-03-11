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У Путіна заявили, що передали вимоги Україні. Вони обговорюються з ЄС і США

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Москва, П'ятниця 11 березня 2022 13:21
У Путіна заявили, що передали вимоги Україні. Вони обговорюються з ЄС і США Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

У президента РФ Володимира Путіна заявили, що війна Росії проти України завершиться тільки тоді, коли будуть виконані всі вимоги Москви. Вони передані українській стороні, яка обговорює їх з Євросоюзом і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, українська сторона обговорює вимоги з Брюсселем і Вашингтоном. Умови включають нерозширення НАТО на схід, а також вимоги на адресу Києва "перестати вбивати своїх людей на Донбасі і піти на реалізацію мінських домовленостей".

"Будемо сподіватися ... Ось це і треба зробити. Тоді все закінчиться", - додав він.

Нагадаємо, раніше Пєсков допустив можливість зустрічі президентів Путіна і Зеленського. Але за умови, що переговори будуть "результативними".

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Володимир Путін Війна Росії проти України
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