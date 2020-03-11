Путін оцінив відносини США і Росії

Рівень відносин між Росією і США зараз можна оцінити "між двійкою і трійкою, але ближче до трійки". Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю росЗМІ.

На питання про те, які відносини у РФ і США за п'ятибальною шкалою, він відповів: "ну, десь на трієчку". В якості прикладів позитивних моментів в російсько-американських відносинах Путін назвав співпрацю в області боротьби з тероризмом, а також зростання в останні два роки взаємного товарообігу.

При цьому Путін не згоден з тезою, що "в американської нації можуть бути особливі права на міжнародній арені". Проте, Путін розповів, що вони з нинішнім главою Білого дому Дональдом Трампом звертаються один до одного по імені.

"Він мене називає Володимиром, я його - Дональдом", - сказав він.

Нагадаємо, ввести "негайні санкції" проти Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна закликали Держдепартамент США відразу троє впливових сенаторів від Демократичної партії.

Додамо, Трамп на рік продовжив антиросійські санкції за анексії Російською Федерацією Кримського півострова.