Путін відправив Поклонську послом до Африки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський офіційний інтернет-портал правової інформації .

Нагадаємо, у червні українське слідство завершило розслідування державної зради Наталії Поклонської.

Зокрема, за версією Офісу генпрокурора, вона протягом лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, сприяла окупації півострова. Крім того, вона проходить фігурантом ще в кількох справах, у тому числі у справі "кримських терористів", за якою вирок свого часу отримав режисер Олег Сенцов.

Після окупації Поклонська очолила "прокуратуру" Криму, потім була депутатом Державної думи від партії "Єдина Росія".