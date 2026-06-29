Путин "окружил" ВСУ на несуществующей реке и "анонсировал" бои под Белгородом

Военные отметили, что по состоянию на сейчас только работают над продвижением в этом направлении. Сообщение об "окружении" является очередным фейком Кремля.

"Убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны", - говорится в заявлении.

Географическая ошибка диктатора

Путин заявил, что российские военные якобы практически заблокировали украинскую группировку "на левом берегу реки Старый Оскол". В действительности реки с таким названием не существует.

Фото: Старый Оскол на карте (t.me/Joint_Forces_Task_Force)

Старый Оскол - это город в Белгородской области РФ, который расположен на расстоянии более 100 километров от украинской границы.

Вероятно, глава Кремля перепутал город с рекой Оскол, протекающей в Харьковской области, где продолжаются боевые действия.