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Путин "окружил" ВСУ на несуществующей реке и "анонсировал" бои под Белгородом

12:26 29.06.2026 Пн
2 мин
Диктатор в очередной раз соврал об "успехах" российских окупантов в войне
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал "окружение" подразделений ВСУ в районе Старого Оскола, перепутав реку с городом под Белгородом. Украинские военные отреагировали на заявление главы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группировки объединенных сил ВСУ.

Военные отметили, что по состоянию на сейчас только работают над продвижением в этом направлении. Сообщение об "окружении" является очередным фейком Кремля.

"Убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны", - говорится в заявлении.

Географическая ошибка диктатора

Путин заявил, что российские военные якобы практически заблокировали украинскую группировку "на левом берегу реки Старый Оскол". В действительности реки с таким названием не существует.

Фото: Старый Оскол на карте (t.me/Joint_Forces_Task_Force)

Старый Оскол - это город в Белгородской области РФ, который расположен на расстоянии более 100 километров от украинской границы.

Вероятно, глава Кремля перепутал город с рекой Оскол, протекающей в Харьковской области, где продолжаются боевые действия.

Напомним, аналитики Института изучения войны заявили, что Владимир Путин сознательно создает иллюзию успехов российской армии и преувеличивает неудачи сил обороны Украины. По мнению экспертов, таким образом, глава Кремля пытается оправдать продолжение войны.

Также Путин высказался по поводу саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Его заявление фактически подтвердило, что предыдущие утверждения Кремля об итогах этой встречи не соответствовали действительности.

Кроме того, российский диктатор вынужден был прокомментировать обострение ситуации с дефицитом горючего в оккупированном Крыму.

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