Путин "окружил" ВСУ на несуществующей реке и "анонсировал" бои под Белгородом

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал "окружение" подразделений ВСУ в районе Старого Оскола, перепутав реку с городом под Белгородом. Украинские военные отреагировали на заявление главы Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группировки объединенных сил ВСУ.
Военные отметили, что по состоянию на сейчас только работают над продвижением в этом направлении. Сообщение об "окружении" является очередным фейком Кремля.
"Убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны", - говорится в заявлении.
Путин заявил, что российские военные якобы практически заблокировали украинскую группировку "на левом берегу реки Старый Оскол". В действительности реки с таким названием не существует.
Старый Оскол - это город в Белгородской области РФ, который расположен на расстоянии более 100 километров от украинской границы.
Вероятно, глава Кремля перепутал город с рекой Оскол, протекающей в Харьковской области, где продолжаются боевые действия.
Напомним, аналитики Института изучения войны заявили, что Владимир Путин сознательно создает иллюзию успехов российской армии и преувеличивает неудачи сил обороны Украины. По мнению экспертов, таким образом, глава Кремля пытается оправдать продолжение войны.
Также Путин высказался по поводу саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Его заявление фактически подтвердило, что предыдущие утверждения Кремля об итогах этой встречи не соответствовали действительности.
Кроме того, российский диктатор вынужден был прокомментировать обострение ситуации с дефицитом горючего в оккупированном Крыму.