Путін відмовляється обговорювати з Зеленським Донбас: у Кремлі назвали причину

Президент Росії Володимир Путін відмовляється обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським Донбас. У Кремлі заявили, що РФ нібито не є стороною конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, сторони ніби-то не можуть обговорювати питання "внутрішньоукраїнського конфлікту".

"Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося, ми це неодноразово повторювали на різних рівнях", - заявив Пєсков.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявила, що РФ є стороною конфлікту на Донбасі.