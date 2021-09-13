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Путін відмовляється обговорювати з Зеленським Донбас: у Кремлі назвали причину

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін відмовляється обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським Донбас. У Кремлі заявили, що РФ нібито не є стороною конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, сторони ніби-то не можуть обговорювати питання "внутрішньоукраїнського конфлікту".

"Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося, ми це неодноразово повторювали на різних рівнях", - заявив Пєсков.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявила, що РФ є стороною конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ оцінив ситуацію на Донбасі.

Зазначимо, Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з російським президентом Путіним.

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Володимир ЗеленськийВолодимир Путін