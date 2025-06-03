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Путин онлайн смотрел, как горели самолеты РФ: в Кремле отреагировали на операцию "Паутина"

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Владислава Ткаченко

Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков прокомментировал серию взрывов, прогремевшую российскими регионами после масштабной спецоперации СБУ "Паутина" по самолетам.

Об этом заявил спикер российского диктатора, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ТАСС".

Песков заявил, что Владимир Путин получал информацию об инцидентах в режиме онлайн.

По его словам, расследование уже начал следственный комитет России, а также с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны РФ.

"Мы говорили, что президент получал информацию в режиме онлайн. Это первое. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. И было также соответствующее обращение Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны", - сказал Песков.

Отметим, что накануне стало известно о масштабной операции СБУ, в результате которой были взорваны ключевые военные объекты на территории РФ.

Спецоперация СБУ

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам.

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.

Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.

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