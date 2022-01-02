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Путін обговорим з Ердоганом "гарантії безпеки", - Кремль

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Неділя 02 січня 2022 15:16
Путін обговорим з Ердоганом "гарантії безпеки", - Кремль Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президенти Російської Федерації та Туреччини Володимир Путін й Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. Говорили про гарантії безпеки та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Російської Федерації.

Під час розмови, як повідомляє Кремль, сторони обговорили та підвели підсумки двостороннього співробітництва між Росією та Туреччиною. Також порушили питання "гарантій безпеки" РФ, ситуацію в Закавказзі, а також питання сирійського та лівійського врегулювання.

"Були порушені і міжнародні теми, включаючи відомі пропозиції щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Російської Федерації, ситуацію в Закавказзі, питання сирійського та лівійського врегулювання", - пише пресслужба президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президента Фінляндії Саулі Нійніста, "гарантії безпеки" Російської Федерації почали непокоїти Європу, оскільки вони суперечать порядку її безпеки. Тим часом РФ погрожує "вжити заходів", якщо США та НАТО не дадуть відповідь на її ультиматум.

Також РБК-Україна розкривало усі подробиці чергових переговорів Путіна та президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

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