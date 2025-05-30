Путин выбрал войну, проигнорировав шанс на пути к миру, - Британия в ООН

Россия массированно атаковала Украину через несколько дней после переговоров в Стамбуле. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал шанс на пути к миру и выбрал войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постпреда Британии при ООН Джеймса Кариуки на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Посол Великобритании отметил, что на прошлой неделе Россия дважды массированно атаковала Украину.

"В течение трех дней Россия запустила более 900 беспилотников и ракет по украинским городам, в результате чего, как сообщается, погибли 30 человек и еще 150 получили ранения", - сказал он.

Кариуки напомнил, что в ночь на 24 мая в Украине в результате атаки РФ погибли трое детей: 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман. Британский дипломат подчеркнул, что такие действия являются ярким напоминанием о настоятельной необходимости положить конец этой войне. Атаки России не только продолжаются, но и усиливаются.

"Как подтвердило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, только за первые три месяца этого года погиб 2641 гражданский. Это почти на 900 больше, чем за аналогичный период 2024 года, и более чем на 600 больше, чем в начале 2023 года", - добавил Кариуки.

Он заявил, что увеличение количества убийств Россией является оскорблением общих ценностей человеческого достоинства и мира, которые президент Путин якобы разделяет, однако продолжает нарушать.

" Приоритеты Путина демонстрируются порой. Эти атаки были осуществлены через несколько дней после переговоров в Стамбуле, на которых Россия снова отказалась согласиться на безусловное прекращение огня. Имея еще одну возможность для существенного прогресса на пути к миру, Путин выбрал войну", - отметил заместитель постпреда Великобритании при ООН.

Посол Великобритании призвал Москву соблюдать международное право, включая Устав ООН, и прекратить убийства мирных жителей.