ВСУ приблизились к очередной линии обороны россиян в Запорожской области: карты боев ISW

ВСУ приблизились к очередной линии обороны россиян в Запорожской области. Оккупанты же продолжают давить на Купянском направлении, однако в ближайшие месяцы прорыва там ожидать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

26 августа российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новогоровки (16 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Пресс-офицер Западной группировки войск РФ Ярослав Якимкин заявил, что российские войска захватили три неустановленных опорных пункта на Купянском направлении. 25 августа представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские войска переместили тактическое внимание с Купянского направления в район Новоегоровки.

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы продвинулись вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и в направлении Петропавловки (6 км восточнее Купянска), хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения этих утверждений.

Министерство обороны Соединенного Королевства (МО Великобритании) 26 августа заявило, что российские силы могут начать наступление оперативного уровня на Купянском и Лиманском направлениях в течение следующих двух месяцев, хотя ISW оценивает такую наступательную операцию как маловероятную. В Минобороны Великобритании заявили, что российские войска, возможно, попытаются возобновить инициативу в условиях украинских контрнаступательных операций, начав такую наступательную операцию.

В Минобороны Великобритании оценили, что российские войска, возможно, попытаются продвинуться на запад к реке Оскол и создать буферную зону вокруг оккупированной Луганской области.

Российские войска в течение последних недель проводили локализованные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и юго-западнее Сватового, но нет никаких признаков того, что российские войска выделяют необходимую живую силу и материальные средства, необходимые для преобразования таких локализованных наступательных операций на этом участке. фронта в оперативную наступательную попытку.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 25 августа заявил, что российские войска после месяца значительных потерь перебрасывают части новосформированных бригад и дивизий на Купянское и Лиманское направления, чтобы возобновить активные наступательные действия на этих направлениях, хотя ISW не наблюдает подтверждения этих переводов .

Восстановление локализованных российских наступательных операций, вероятно, имеет целью зафиксировать и оттянуть украинские силы на это направление от более критических участков фронта, и маловероятно, чтобы обеспечить большие территориальные достижения. Российские войска в течение нескольких месяцев сосредотачивали живую силу на этом участке фронта, прежде чем начать свою неудачную оперативную наступательную операцию зимой-весной 2023 года, и ISW не наблюдала подобных приготовлений в этом районе. Российские войска вряд ли смогут перехватить оперативную инициативу в ближайшие два месяца.

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили ограниченные неудачные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 26 августа. Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские силы отразили пять украинских штурмов вблизи Синьковки, Новоегоровки, Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового), и Райгородки (13 км западнее Сватового).

Представитель МО РФ и ЦЗО Александр Савчук заявил, что российские войска отразили семь украинских атак на Лиманском направлении, в том числе близ Дибровы (6 км юго-западнее Кременной). Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска также отразили попытки Украины восстановить утраченные позиции возле Торского (17 км к западу от Кременной) и в районе Серебрянского леса к югу от Кременной.

Бои на Донбассе

Российские войска 26 августа провели наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Российские источники утверждали, что российские войска захватили позиции вблизи Клещиевки, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения этих утверждений. Российский военный блоггер заявил, что подразделения 4-й мотострелковой бригады (2-й корпус армии ЛНР) захватили позиции к северу от Клещиевки.

Украинские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута и продвинулись 26 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 26 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись дальше в глубь Клищиевки. Министерство обороны (МО) России утверждало, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Миньковки (15 км северо-западнее Бахмута) и Клищиевки.

Российский военный блоггер заявил, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Клищиевки. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута). 25 августа представитель Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш сообщил, что на Бахмутском направлении украинские войска продвигаются на 100-300 метров в сутки.

Российские войска вели наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк и, как сообщается, продвинулись 26 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска проводили неудачные наступательные операции вблизи Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Степного (8 км северо-западнее Авдеевки) и Марьинки (на западной окраине г. Донецк).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска захватили территорию к югу от Новомихайловки (10 км к юго-западу от города Донецк). Другой российский военный блоггер утверждал, что российские войска безуспешно штурмовали юго-западную окраину Авдеевки, Марьинку, а также северо-восток и юго-восток от Новомихайловки.

Министерство обороны России утверждало, что украинские силы безуспешно атаковали вблизи Красногоровки (или непосредственно западнее Донецка, или в 8 км северо-западнее Авдеевки) 26 августа.

"Южная ось"

Генштаб Украины сообщил, что 26 августа российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Угледара на западе Донецкой области.

Сообщается, что украинские войска вели наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской области, но не продвинулись 26 августа. Российские источники, в частности Министерство обороны (МО), утверждали, что российские войска отразили украинские атаки у Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские военные блоггеры утверждают, что украинские войска также совершили безуспешные атаки к югу от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и близ Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки), Старомлиновки (14 км к югу от Великой Новоселки) и Керменчика (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российский батальон "Восток" выразил обеспокоенность тем, что украинские войска будут атаковать его зону ответственности после завершения атак к югу от Урожайного, предполагая, что подразделения батальона больше не действуют в непосредственном районе Урожайного.

По состоянию на 26 августа украинские войска подошли поближе к очередной серии российских оборонных позиций в западной Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 26 августа, показывают, что украинские силы продвигались дальше к западу от Вербового (18 км к югу от Орехова).

Российские военные блоггеры также заявили 26 августа, что украинские войска продвинулись северо-западнее Вербового. Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы отразили украинские атаки в Работино (10 км к югу от Орехова), а некоторые утверждали, что российским войскам удалось отразить некоторые неопределенные позиции в населенном пункте. Другие российские и украинские источники указали, что российские войска контролируют только часть Работиного.

Российские военные блоггеры продолжали утверждать, что 26 августа продолжаются бои на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Российский военный блоггер утверждал, что небольшие украинские десантные группы высадились на неопределенных островах в дельте. Другой российский военный блоггер заявил, что 25 августа украинские войска совершили неудачную высадку на остров Борщевой (14 км юго-западнее Херсона).

Второе гражданское судно вышло из порта через украинский гуманитарный коридор в Черном море 26 августа в рамках продолжающихся усилий Украины по обходу попыток России ограничить морские перевозки. Грузовое судно Primus, которое находилось в Одесском порту с февраля 2022 года, отправилось в Варну (Болгарию) под флагом Либерии.

Российская служба BBC сообщила, что Primus вернулся в порт через несколько часов после ухода по неизвестным причинам, но Primus все еще намерен плыть в Варну. Ранее ISW оценивало, что Россия, по всей вероятности, намерена ограничить морские перевозки в Украину через Черное море без применения полной блокады.

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