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Путін загострює економічну війну з Європою: у Чехії відреагували на оплату газу рублями

Фото: прапор Чехії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр промисловості Чехії Юзеф Сікела заявив, що Європа не повинна дозволити себе шантажувати вимогами Володимира Путіна оплачувати газ рублями. Він додав, що глава Кремля загострює економічну війну з Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

"Путін вирішив ще більше загострити економічну війну з Європою... ми не можемо допомогти йому таким чином обійти антиросійські санкції, навпаки, ми повинні вимагати дотримання діючих контрактів", - цитує видання чеського міністра.

За його словами, постачання газу з Росії до Чехії поки залишаються стабільними.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, Путін підписав указ про торгівлю газом з "недружніми країнами" в рублях.

Зазначимо, от розрахунків в російській валюті за газ вже відмовилися кілька європейських країн, включаючи Австрія, Болгарія і Великобританія.

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ЧехіяВолодимир ПутінГазЄвропа