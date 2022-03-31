Путін загострює економічну війну з Європою: у Чехії відреагували на оплату газу рублями

Міністр промисловості Чехії Юзеф Сікела заявив, що Європа не повинна дозволити себе шантажувати вимогами Володимира Путіна оплачувати газ рублями. Він додав, що глава Кремля загострює економічну війну з Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian .

"Путін вирішив ще більше загострити економічну війну з Європою... ми не можемо допомогти йому таким чином обійти антиросійські санкції, навпаки, ми повинні вимагати дотримання діючих контрактів", - цитує видання чеського міністра.

За його словами, постачання газу з Росії до Чехії поки залишаються стабільними.