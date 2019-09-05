Путін: обмін затриманими буде масштабним

Президент РФ Володимир Путін заявив, що обмін полоненими між Україною і РФ буде масштабним. Про це він заявив в рамках пленарної сесії Східного економічного форуму, повідомляють росЗМІ.

Крім цього, він заявив, що процес обміну близький до фіналу.

"Виходячи з міркувань гуманності ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо в тому числі і з офіційною владою, так що я думаю, що найближчим часом це стане відомо", - сказав Путін.

Путін упевнений, що буде повна нормалізація відносин між Україною і РФ після обміну полоненими.

"Я думаю, що в історичній перспективі це неминуче станеться. Я маю на увазі повну нормалізацію у відносинах, тому що ми - дві частини одного і того ж народу, я про це неодноразово говорив", - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що процес обміну полоненими може початися до кінця цього тижня. Зокрема, джерела називають 7 вересня вірогідною датою великого обміну.

У той же час в Кремлі поки відмовляються коментувати дану інформацію. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, тема обміну полоненими є "дуже чутливою", тому він не може робити ніяких анонсів.

Відзначимо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова, яка відповідає за процес обміну полоненими, заявила, що переговори тривають, але для самого обміну необхідно оформити документи.

У ніч на 30 серпня з'явилася інформація, що великий обмін полоненими вже відбувся, проте це новина виявилася фейком. Родичі політв'язнів і журналісти з ранку чекали Олега Сенцова, Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Павла Гриба і 24 полонених моряків в аеропорту "Київ". Через деякий час новину про обмін офіційно спростували в Офісі президента України.