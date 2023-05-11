Путин никогда не был способен на анализ и полагался только на угрозы, - Подоляк

"Значение статьи Томаса Фридмана для The New York Times неоспорима. Она окончательно разрушает монструозный образ Российской Федерации и лично Путина, который позволял им активно доминировать в мировой политике. На самом деле Путин никогда не был способен к качественному анализу ситуации, разработке сценариев, гибкому планированию или объективной оценки. Он всегда полагался на угрожающий блеф. Пора сделать окончательную переоценку", - пишет Подоляк.

Владимир Путин – самый опасный дурак в мире

Как пишет Фридман, российский диктатор стал самым опасным дураком в мире из-за того, что не может ни победить войну против Украины, ни проиграть ее, ни остановиться.

По словам лауреата Пулитцеровской премии, Кремль рассчитывал на быстрый захват Украины из-за чего даже не думал о плане "Б", в связи с чем война, которую начала Россия, стала одной из самых бессмысленных в истории.

"Владимир Путин рассчитывал за короткие сроки поставить в Киеве свое "марионеточное правительство", однако за год наступила ситуация, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться", - отметил автор статьи.

Российская Федерация прибегла к обстрелам мирных городов из-за отсутствия запасной стратегии. В частности враг пытается сохранить контроль над временно оккупированными территориями, чтобы "продать" это российской аудитории как "большую победу".

"Если бы эта военная операция имела название, она бы называлась "Операция "Сохрани мое лицо". Это делает эту войну одной из самых нелепых в современности - президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, пока не будет достаточного прикрытия для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком", - добавляет Фридман.