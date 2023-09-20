Кто такой Рамзан Кадыров и зачем он Путину

Рамзан Кадыров - один из главных союзников президента России Владимира Путина. Его отряды "кадыровцев" в начале вторжения РФ в Украину активно участвовали в агрессии. А критиков председателя Чечни находили и убивали даже за пределами республики. В последнее время распространились слухи о его серьезной болезни или даже смерти.

Кто такой Рамзан Кадыров и что известно о его состоянии - ниже в материале РБК-Украина .

Боевик из Центароя: ранние годы Рамзана Кадырова

Кадыров-младший родился 5 октября 1976 года в селе Центарой - в то время в составе Чеченско-Ингушской автономной республики. Рамзан - сын председателя и бывшего муфтия (религиозный лидер в исламе, - ред.) Чечни Ахмата Кадырова. Окончив школу в 17 лет, молодой Рамзан направился в ряды освободительного движения в республике, которое как раз набирало обороты. 27 октября 1991 года на выборах президентом Чечни избрали Джохара Дудаева. Он заявил, что Чечня полностью выходит из состава России.

Через год вспыхнула Первая чеченская война, когда Москва хотела вернуть под контроль мятежный регион. Именно оттуда якобы фраза Рамзана, что "первого россиянина он убил в 16 лет". Рамзан вместе с отцом воевал на стороне чеченских сил, отстаивавших независимость. Когда Кадырова-старшего избрали муфтием, Рамзан стал его помощником и телохранителем.

После перемирия и перехода Ахмата Кадырова на сторону федеральных сил его сын начал карьеру в элитных службах охраны Чечни и РФ. В 2003 году стал главой службы безопасности своего отца - уже президента Чечни, участвовал в спецоперациях.

Фото: несмотря на борьбу с россиянами в молодости, Рамзан Кадыров имеет почетные награды (Getty Images)

В 2000-2004 годах формировал собственные отряды "кадыровцев" в основном из добровольно сдавшихся боевиков. Большая часть - родственники и земляки семьи Кадыровых. В 2004 году получил звезду Героя России. Противники Кадырова говорят, что он организовал убийство Аслана Масхадова - президента Ичкерии и неоднократно похищал людей.

После гибели отца назначен первым вице-премьером республики . Правительство и парламент Чечни обращались к Владимиру Путину с просьбой сделать исключение, чтобы Рамзан Кадыров возглавил регион в 28 лет (минимальный возраст - 30 лет). Но Путин не стал ничего менять, хотя и доверил Кадырову местную ячейку "Единой России".

Во главе Чечни

Рамзан Кадыров вскоре таки возглавил Чечню, после отставки в 2007 году президента Алу Алханова (тот сразу стал заместителем министра юстиции РФ и находится на должности до сих пор). Тогда же заявил о полной ликвидации бандформирований и подполья в Чечне.

С этого времени в республике фактически действует режим личной власти всего клана Кадыровых: его матери, сестер, детей и жены. Нередко можно услышать о так называемых "публичных извинениях перед Кадыровым", внесудебных расправах, похищениях и убийствах. Если мужчины уходили в лес и становились боевиками, то их семьям часто сжигали дома (эту практику на одной из пресс-конференций осудил даже Путин).

С другой стороны, Кремль продолжал покупать лояльность Чечни с помощью очень щедрых дотаций из госбюджета. По разным оценкам, до 90% чеченской казны составляли именно дотационные деньги. По многим свидетельствам, в фонд имени Ахмата Кадырова собирают принудительные взносы, которые неизвестно куда потом исчезают (хотя должны были в теории идти на благотворительность).

Также при Рамзане продолжается мощная исламизация Чечни и попытка с его стороны ввести все или хотя бы некоторые нормы шариата. Открыли большую мечеть Сердце Чечни и всевозможные исламские школы. Любые выборы считаются полностью сфальсифицированными, кандидаты от власти часто получают до 99% голосов. Тех людей, кто критикует Путина, Кадыров называл "своими личными врагами".

Война в Украине и "кадыривцы": с 2014 года по сегодня

Со времен оккупации и аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Кадыров направлял свои личные отряды в Украину. За это на него наложили санкции, а СБУ открыла (и не одно) уголовное производство. Сам Кадыров говорил, что воюют исключительно добровольцы, а не регулярные части русской армии в Чечне.

Тогда он уточнил, что "74 тысячи чеченцев готовы уехать, чтобы навести порядок в Украине". Но соответствующего приказа так и не поступило. Его отряды, мол, "защитят Путина от Запада". В эфире российского телевидения, Рамзан Кадыров сам называл себя добровольцем, готовым поехать воевать на Донбасс.

Однако этого не произошло ни тогда, ни после 24 февраля 2022 года. Более того, глава Чечни заявил, что мобилизации в его регионе производиться не будет . Но войну против Украины назвал "большим джихадом" и призывал разрушать украинские города.

После вывода сил ЧВК "Вагнер" летом 2023 года, именно наемники Кадырова остались на Донбассе, в частности возле Бахмута и получили от РФ приказ идти в атаку. Ранее кадыровские, как их прозвали в Украине - "тик-ток войска", действовали в основном в тылу, за исключением боев за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.

Многие чеченцы, включая командиров, погибли во время неудачного десанта в аэропорту Гостомеля в Киевской области. Как сообщила контрразведка СБУ, "потери составили несколько сотен бойцов". Главный лагерь тогда находился под Бородянкой.

И вообще, как писало издание Guardian, потери выходцев из Чечни в Украине непропорционально велики. Чеченцы слабо интегрированы в российскую армию, поэтому действуют и умирают в основном сами по себе. В последнее время все, что они делали - снимали видео, где рассказывали о боевом духе Кадырова и "кошмарили местное население".

Фото: Кадыров и Путин могут не выжить друг без друга (Getty Images)

На данный момент в самой Чечне очень много его врагов, кому он уничтожил родных, дома или бизнес, указывают западные аналитики. Многие злы и обижены на него или вообще находятся в кровавой вражде.

Чтобы выжить, Кадырову нужен Путин и наоборот. В рядах ВСУ воюет по меньшей мере две чеченские бригады, члены которых ненавидят Кадырова. Поэтому ему есть за что переживать, включая свою жизнь и власть. Особенно когда чеченских воинов "с позором" отправили домой еще в 2022 году.

Умер, больной или живой? Что происходит с Рамзаном Кадыровым

За последнюю неделю разные источники, включая украинское ГУР, сообщили о "критическом состоянии" лидера Чечни и даже о вероятной смерти. В ответ его пресс-служба выложила видео, на котором Кадыров прогуливается по парку, но непонятно, когда именно оно было сделано.

С конца 2022 года связанные с Чечней телеграмм-каналы начали освещать ситуацию именно как "критическую". Известный оппозиционер Тумсо Абдурахманов заявил, что у Кадырова могут отказывать почки, а "диализ не помогает". Это было 1 июля 2023, но тогда Кадыров и его двоюродный брат и еще один преступник Адам Делимханов лишь посмеялись над этим.

Врач из Израиля Михаил Фремдерман, посмотрев видео, заявил, что Кадыров может находиться "на серьезной внутривенной терапии", поскольку вся его кисть поколота. По информации СМИ России, самолет Кадырова уже четыре дня в Москве, а сам он - в местном госпитале на диализе. Возле ЦКБ УД (Центральная клиническая больница управления делами президента, - ред.) замечали много дорогих автомобилей на чеченских номерах.

Фото: Кадыров действительно может быть очень больным, но его реальное состояние пока никто не знает (Getty Images)

Российская журналистка Елена Милашина, которая едва ли не лучше всех знает Чечню, объяснила, что “это действительно серьезная болезнь с сильной болью, которая не дает спать. Обезболивающие даже для терминальной стадии рака не помогают”. Якобы уже в госпитале ему пересадили почку, но она не прижилась, так что "шансы у Кадырова небольшие".

Сам лидер Чечни и его окружение уверены, что Рамзана кто-то системно отравлял. И он даже знает имя - экс-министр здравоохранения республики, личный врач и советник Эльхан Сулейманов. Тот якобы делал инъекции Кадырову, которые могли ухудшить его здоровье. С октября 2022 его никто не видел.