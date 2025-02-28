Путин "несерьезно" относится к переговорам и стремится к продолжению войны, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин и его высокопоставленные чиновники продолжают отвергать условия переговоров, предложенные Соединенными Штатами Америки. Россияне будут требовать от Украины отказаться от территорий, которые еще не оккупированы.

В частности, как отметили в ISW, в обращении к коллегии Федеральной службы безопасности 27 февраля Путин заявил, что Россия продолжит усиливать операции ФСБ на Донбассе и в так называемой "Новороссии".

Традиционно о "Новороссии" продолжает говорить и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он накануне заявил, что Донбасс и "Новороссия" являются "неотъемлемой" частью России.

В обзоре ISW отмечается, что Путин и другие российские официальные лица ранее определяли "Новороссию" как всю восточную и южную Украину (включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области), однако ее точные границы оспариваются среди российских ультранационалистов. Сам Путин ранее требовал от Украины сдать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области несмотря на то, что россияне не занимают значительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

"Официальные заявления России о том, что вымышленный регион "Новороссия" является частью России, которые возобновились, свидетельствуют о том, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки", - пишут в ISW.

Кремль может использовать оккупацию Россией ограниченной территории в этих областях как ложную предпосылку, чтобы потребовать от Украины сдачи еще большей территории. По мнению ISW, Путин по-прежнему не заинтересован в добросовестных переговорах, требующих компромиссов, и считает, что сможет достичь своих военных целей военным путем в средне- и долгосрочной перспективе.

Позиция России относительно войны с Украиной

Напомним, в январе российский диктатор Владимир Путин придумал новый повод не проводить переговоры с Украиной. Он сослался на существование запрета официального Киева на ведение переговоров с агрессором. А недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская армия не будет прекращать боевые действия на период мирных переговоров.