Путин назвал новые "причины" войны против Украины
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новые "причины" войны против Украины. На этот раз он упомянул о "разрыве истории на части".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"Возможно, и не было бы сегодняшнего "конфликта", не будь попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать ее на части", - заявил Путин.
Также российский диктатор напомнил, что в Украине "пытались возродить нацизм". По его словам, неонацисты есть во всем мире, но только в Украине "с ними не борются".
"Напротив: их превозносят, поднимают на пьедестал, позволяют многотысячные факельные шествия в центре больших городов. Вот что поражает и вызывает отторжение у нормального человека", - заявив диктатор.
Также Путин решил прокомментировать недавние "референдумы", которые Россия провела на захваченных территориях Украины. Он сказал, что "результаты референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях его порадовали своей "прозрачностью" и "объективностью".
"Ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории. Будем помогать вам, всем людям, которые на протяжении долгих лет терпели скитания и сердцем хотели воссоединиться с Россией. В таких тяжелых условиях люди жили и продолжают жить. Здесь не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, что-то добавлять. Мы решили, что будет так, как захотят люди. "Результат" абсолютно прозрачный и не подлежит сомнению", - заявил Путин.
Оккупация и аннексия украинских территорий
Российские оккупанты с 23 по 27 сентября организовали незаконные "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сфабриковав результаты.
Уже 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. В этот день глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали "договоры" об аннексии.
На днях Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины.
В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.
Во вторник, 5 октября, Путин окончательно утвердил аннексию территорий Украины.
Напомним, что ранее Путин уже называл свои "причины" войны против Украины. По его словам, война России против Украины началась в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы.
Также Путин в сентябре назвал новую цель "специальной операции" в Украине. По словам Путина, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, угрожающий России.
Позже Путин заявлял, что Россия якобы не начинала войну против Украины с точки зрения военных действий, а пытается только окончить.
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