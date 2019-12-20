Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав умови укладання газового контракту з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, Путін заявив, що "Москва буде прагнути до укладення угоди", зазначивши при цьому, що умови повинні бути взаємоприйнятними.

"Ми будемо прагнути до цього, але вони (умови угоди) повинні бути взаємоприйнятними, без створення обом сторонам ризиків", - заявив Путін.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, в Мінську Росія і Україна продовжать обговорювати умови укладення газового контракту. Єврокомісія братиме участь в переговорах в онлайн режимі.

Як відомо, вчора в Берліні в рамках тристоронніх переговорів за участю України, Росії та Єврокомісії сторони досягли принципової угоди щодо газу. Як очікується, сьогодні досягнуті угоди обговорять з керівництвом країн.

Після закінчення переговорів віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що цілком ймовірно, що угоду по транзиту газу в Європу через територію України підпишуть до кінця року.