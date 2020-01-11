Путін назвав терміни закінчення будівництва "Північного потоку-2"

Для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" потрібно не менше року. Про це заявив президент РФ Володимир Путін у Москві на спільній з канцлером ФРН Ангела Меркель прес-конференції, передають російські ЗМІ.

Він стверджує, що Росія зможе добудувати газопровід самостійно, без залучення іноземних партнерів, питання лише в термінах.

"Безумовно, закінчення будівництва буде відсунуто на кілька місяців. Але сподіваюся, що до кінця поточного року або в першому кварталі наступного року робота буде завершена і газопровід запрацює", - заявив Путін.

Він зазначив, що Москва високо цінує відповідальну позицію Берліна за підтримки російського проекту.

У свою чергу Меркель підтвердила підтримку газопроводу.

"Північний потік-2" все-таки можна завершити, незважаючи на ці санкції, російський президент назвав терміни, є деякий затягування, але його дійсно можна закінчити. Хочу повторити, що при всіх політичних суперечностях з США ми не вважаємо правильними екстериторіальні санкції і тому підтримуємо цей проект, як і раніше, по суті, це економічний проект", - сказала Меркель.

Нагадаємо, в грудні Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу "Північний потік-2" на припинення робіт. У Державному департаменті підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій.

Канцлер ФРН Ангела Меркель в Москві на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції 11 січня заявила, що російський проект "Північний потік - 2" повинен бути добудований, оскільки Німеччина від нього виграє.