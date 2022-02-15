Путін назвав наступні кроки Росії щодо "гарантій безпеки"

Президент Росії Володимир Путін назвав наступні кроки Москви щодо так званих "гарантій безпеки". Він підкреслив, що дії російської сторони залежать від реакції партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну пресконференцію з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Що стосується того, як Росія діятиме далі. За планом. Він буде складатися з реальної обстановки на місцях. Хто може сказати, як вона буде складатися? Поки ніхто. Це залежить не тільки від нас", - сказав Путін.
Він додав, що Росія має намір і буде прагнути до того, щоб домовлятися з партнерами з тих питань, які висунула Москва, дипломатичним шляхом.
Нагадаємо, раніше Путін заявив про плани домагатися від США і НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки" для Росії.
Відзначимо, в грудні минулого року Росія провела три раунди переговорів щодо "гарантій безпеки" з США, НАТО та ОБСЄ.