Путін назвав помилкою вступ Фінляндії в НАТО

Помилковим назвав рішення фінської влади подати заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу президент Росії Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля.
Президент РФ провів телефонну розмову з фінським колегою Саулі Нііністьо. З ініціативи Фінляндії сторони обмінялися думками щодо євроатлантичних прагнень Гельсінкі.
Путін назвав відмову від традиційної політики військового нейтралітету "помилковим". "Така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно позначитися на російсько-фінляндських відносинах, які впродовж багатьох років вибудовувались в дусі добросусідства і партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер", – ідеться в повідомленні.
Раніше Росія пригрозила "військовими кроками" та іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО. У Москві євроатлантичні прагнення обох держав назвали загрозою нацбезпеці.
До слова, Туреччина роз'яснила свою позицію щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.
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