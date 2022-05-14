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Путін назвав помилкою вступ Фінляндії в НАТО

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Помилковим назвав рішення фінської влади подати заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля.

Президент РФ провів телефонну розмову з фінським колегою Саулі Нііністьо. З ініціативи Фінляндії сторони обмінялися думками щодо євроатлантичних прагнень Гельсінкі.

Путін назвав відмову від традиційної політики військового нейтралітету "помилковим". "Така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно позначитися на російсько-фінляндських відносинах, які впродовж багатьох років вибудовувались в дусі добросусідства і партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер", – ідеться в повідомленні.

Раніше Росія пригрозила "військовими кроками" та іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО. У Москві євроатлантичні прагнення обох держав назвали загрозою нацбезпеці.

До слова, Туреччина роз'яснила свою позицію щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

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Володимир ПутінНАТОРосійська ФедераціяФинляндия