RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Путін назвав "спільні інтереси" , які планує обговорити з Байденом

Автор: РБК-Україна

Президент РФ Володимир Путін назвав теми, які він планує підняти в розмові з президентом США Джо Байденом. Зустріч відбудеться 16 червня в Женеві.

Про це повідомляє ТАСС.

Путін назвав Байдена "досвідченим політиком" і висловив надію, що зустріч буде "конструктивною".

"Не дивлячись на протиріччя, які створені не російською стороною, у нас є спільні інтереси... Це вирішення екологічних проблем, стратегічна стабільність, спільна робота з вирішення низки регіональних криз", - сказав президент РФ.

Раніше Путін заявив, що не очікує "нічого проривного" у відносинах з Вашингтоном в ході зустрічі з Байденом.

Нагадавши, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Відомо, що перед зустріччю з Путіним Байден переговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінДжозеф Байден