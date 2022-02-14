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Путін назвав "нескінченним та дуже небезпечним" вступ України до НАТО

Автор: Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін назвав "нескінченним і дуже небезпечним" розширення НАТО на схід "за рахунок пострадянських республік, включаючи Україну". З такою заявою він виступив під час обговорення так званих "гарантій безпеки" з російським главою МЗС Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на трансляцію їх переговорів.

"Щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі та відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського союзу, включно з Україною", - сказав Путін.

Нагадаємо, у Кремлі також заявили, що офіційно зафіксована відмова України від НАТО нібито стала б "кроком до стабілізації обстановки" та допомогла б переговорам по "гарантіям".

Додамо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову від НАТО, щоб не було війни з РФ. Це він заявив в ефірі ВВС Radio 5.

Після чого у Міністерстві закордонних справ заявили, що ці слова вирвані з контексту, додавши, що найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом до НАТО.

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Володимир ПутінНАТОУкраїна