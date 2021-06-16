RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін: Навальний свідомо йшов на те, щоб бути затриманим

Автор: Андрій Василюк

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний, повертаючись до Росії після лікування в Німеччині, свідомо йшов на те, щоб його затримали на батьківщині. Путін вважає, що опозиціонер розумів всі ризики, пов'язані з поверненням додому.

Про це Путін заявив на прес-конференції за підсумками саміту з президентом США Джо Байденом.

"Я виходжу з того, що (Олексій Навальний - ред.) свідомо йшов на те, щоб бути затриманим. Він зробив те, чого він хотів", - сказав Путін, описуючи обставини повернення опозиціонера в Росію після лікування в Німеччині.

15 червня в Женеві активісти вийшли на акцію на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального напередодні зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена. На мітинг прийшли кілька десятків людей.

Опозиціонер Навальний зараз перебуває в російській колонії, куди його відправили після повернення з Німеччини. У Німеччині Навальний лікувався від наслідків отруєння, до якого причетна Росія.

Як писало РБК-Україна, Путін заявив, що не може дати гарантії того, що Навальний вийде з колонії живим.

Крім того, Путін відкинув причетність російських спецслужб до спроби вбивства Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News
Навальный