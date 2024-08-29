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Путин на следующей неделе посетит Монголию, где его обязаны арестовать

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин 3 сентября посетит с визитом Монголию. Там его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отметили в Кремле, Путин посетит Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Он планирует принять участие в мероприятиях, которые посвящены "победе советских и монгольских сил над японцами на реке Халхин-Гол".

Стоит заметить, что Монголия в 2000 году подписала Римский статут. При этом страна ратифицировала его в 2003 году. Таким образом, она является участником Международного уголовного суда и обязана выполнять его решения. 

Более того, в декабре 2023 года судья из Монголии впервые стал судьей МУС. Президент страны тогда хвастался, что это - "признак роста и укрепления репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии". 

Это будет первый визит российского диктатора в страну, которая ратифицировала Римский статут. 

 

Что предшествовало

Напомним, МУС в марте прошлого года выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Причиной является то, что Путин и Львова-Белова могут быть ответственны за депортацию украинских детей на территорию России.

Как отмечал президент МУС Петр Гофманский, исполнение решения зависит от международного сотрудничества.

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Владимир ПутинМКСКремль