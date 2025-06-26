Путин не нападет: Трамп дал обещание странам НАТО на свой президентский срок, - WP

Во время саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп впервые изменил риторику и выразил твердую поддержку альянсу и его оборонной миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
По словам трех европейских чиновников, осведомленных о ходе дискуссий, Трамп начал основную сессию НАТО с позитивных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он остается президентом.
Другие лидеры в свою очередь похвалили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.
Дональд Трамп по пути на саммит в Гааге выразил скепсис по поводу статьи 5 договора НАТО, ставя под вопрос понятие коллективной обороны. Уже на следующий день он пообещал "полную поддержку" альянсу, отметив, что США будут с союзниками "до конца", что бы это ни значило.
Президент США подчеркнул, что Америка "здесь, чтобы помочь" европейским партнерам. Такой разворот в риторике контрастировал с его прежними угрозами оставить союзников без защиты.
Лидеры 32 стран НАТО согласились более чем вдвое повысить военные целевые показатели, согласно давним требованиям Трампа. Теперь расходы альянса должны вырасти с 2% до 5% ВВП к 2035 году с учетом "креативного расчета".
В декларации упомянута гибкая трактовка: до 1,5% можно засчитывать расходы на инфраструктуру и помощь Украине. Многие союзники опасаются бюджетных нагрузок, но под давлением США приняли новые цели с широким "запасом времени".
Главы государств специально восхваляли Трампа за закрытыми дверьми, хвалили его "дерзость" в ударе по Ирану и обещали девиз "Make NATO Great Again". Генсек Марк Рютте даже назвал его "папочкой".
Президент ночевал в королевском дворце и обменивался личными сообщениями с лидерами. Эксперты отмечают, что подобная "лесть" стала инструментом для получения благоприятных решений от американского президента.
На фоне перемирия между Израилем и Ираном Трамп праздновал успехи своей внешней политики. Он поддержал опубликованную фотографию от Израильской атомной комиссии о "полном уничтожении" объектов в Фордо.
Однако президент признал, что разведка не может точно оценить масштаб разрушений и назвал отчеты "попыткой догадаться". Это породило споры о достоверности заявлений в момент, когда мир оценивает последствия ударов.
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что крупные расходы продиктованы именно российской угрозой, а не желанием угодить США. Испания и некоторые другие страны пытались смягчить новые цели, опасаясь перегрузки бюджета.
Эксперты предупреждают: договоренности пока декларативны, а фактическое исполнение отложено до 2035 года. Союзники используют расширенные методики учета, чтобы выиграть время и адаптировать планы к собственным возможностям.
Напомним, по данным военной разведки, Путин готовится напасть на страны НАТО в течение пяти лет.
Согласно сценарию, обнародованному агентством Bloomberg, атака начнется со стран Балтии.
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