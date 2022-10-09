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Путин пытается заставить Лукашенко вступить в открытую войну против Украины, - ГУР

Фото: президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация пытается заставить Беларусь открыто развязать войну против Украины. У украинско-белорусской границы сосредоточено 6 батальонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО.

"Мы видим мероприятия, проводимые Россией для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина (Владимир Путин, президент России, - ред.) и Александра Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", - заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

В настоящее время Беларусь сосредоточила у границы с Украиной 6 батальонов командования сил специальных операций.

"Лукашенко готов отдать все, что у него есть, пусть это использует Россия, но чтобы силы Беларуси напрямую не вступали в войну против нашей страны", - добавляет представитель ГУР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, Беларусь готовится организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка по "освобождению" территорий. Не исключено, что страна может попытаться захватить приграничные территории Украины.

Также военный эксперт Владислав Селезнев высказался о риске нападения Беларуси на Украину.

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