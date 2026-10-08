Путин приказал "генералу Армагеддону" разрушить мосты Киева, - The Telegraph

Автор пишет, что глава Кремля снова прибегает к тактике, к которой обращается, когда его армия терпит неудачи на фронте. Он запугивает гражданских и разрушает города.

По его словам, в Киев для этого привлекли генерала Сергея Суровикина по прозвищу "Генерал Армагеддон". Именно он сравнил с землей сирийский Алеппо, а в результате погибли тысячи гражданских.

По мнению автора, российское наступление на Донбассе уже несколько месяцев испытывает серьезные затруднения. Украинские силы давят вокруг Покровска и Лимана, а потери россиян остаются огромными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что за одну неделю погибли более 10 тысяч российских военных. За очень ограниченные территориальные достижения Россия платит очень высокую цену.

Кроме того, России становится труднее набирать достаточно добровольцев-контрактников, чтобы заменить потери. Новая большая мобилизация, которая могла бы затронуть сотни тысяч россиян, политически взрывоопасна, и в Кремле это понимают.

Поэтому, считает автор, российскому диктатору нужно резкое изменение ситуации на войне, пока он не вынужден принять решение, угрожающее его власти. Ответ становится все более очевидным: если Россия не может победить украинскую армию, она попытается сломать украинцев этой зимой.

Автор напоминает, что это не новая тактика. Россия поддерживала жестокую кампанию Башара Асада в Сирии, где он собственными глазами видел, что происходит, когда больницы, школы и жилые районы становятся мишенью.

Расчет, по его словам, прост: убивать, калечить и запугивать гражданских, чтобы они сами требовали от власти закончить войну. В Сирии это не сработало и, как пишет автор, в Украине тоже, вероятно, не сработает.

Мосты Киева и нехватка ракет для ПВО

Анализ The Telegraph на основе данных ACLED показывает, что доля ударов дронами и ракетами по Киеву среди всех ударов по Украине растет. Данные представлены до 31 августа 2026 года.

Очевидными целями автор называет семь мостов через Днепр. Киев - большой узел автомобильных и железнодорожных путей, поэтому, если разрезать город пополам, это парализует весь север Украины.

Для сравнения он предлагает представить, что в Лондоне разрушили все мосты, в том числе на кольцевой дороге M25. Последствия ощутили бы на всем юго-востоке Англии.

"Это не поведение человека, который готовится закончить свою войну. Это поведение диктатора, который готовит свое население к более длинному", - пишет автор.

Опасность он видит в том, что Украине не хватает боеприпасов ПВО. Особенно не хватает мощных ракет-перехватчиков, таких как американские Patriot.

Москва, по его словам, об этом знает. Поэтому он все чаще целится не только в военные объекты, но и в инфраструктуру, от которой зависит работа Киева и других городов.

Россия рассчитывает на истощение. Она значительно больше Украины за населением и постепенно перевела экономику на военные рельсы.

Глава Кремля готов жертвовать солдатами. Он считает, что Россия выдержит потери дольше Украины - удары, а западные правительства - поддержку Украины.

"Вопрос не только в том, удержит ли Украина Покровск или Лиман. Вопрос в том, хватит ли у Британии и Европы политической выдержки, чтобы Украина устояла и в следующем году, и через год", - отмечает автор.

Напомним, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказывал, какие решения могут помочь Киеву пережить удары по мостам.