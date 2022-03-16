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Путін почав погрожувати країнам Заходу через невдалу спробу захоплення України, - Квін

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Київ, Середа 16 березня 2022 09:23
Путін почав погрожувати країнам Заходу через невдалу спробу захоплення України, - Квін Фото: тимчасова повірена в справах США Христина Квін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент РФ Володимир Путін почав погрожувати країнам Заходу атаками. Причиною цього стали провальні спроби Росії захопити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної в справах США Крістіни Квін 24 каналу.

"Перш за все, я хочу сказати, що президент Путін почав погрожувати атаками на країни Заходу, оскільки вдалося перешкодити його спробам захопити Східну і Центральну Україну", - заявила Квін.

Вона додала, що Путін планував захопити Україну за 10 днів, проте зіткнувся з опором українських військових і територіальної оборони. За словами Квін, якщо Росія все ж завдасть ракетного удару по країнах Заходу, то отримає негайну відповідь від НАТО.

"Якщо президент Путін зробить хоча б крок на територію НАТО, Північноатлантичний союз відповість. Ми відстежуємо ситуацію дуже ретельно і сподіваємося, що Путін не вдасться до таких дій", - підкреслила представниця США.

Нагадавши, НАТО проведе позачерговий саміт через війну в Україні. Він пройде 24 березня, зустріч членів Альянсу відвідає президент США Джо Байден.

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