Путин мечтал о Крыме еще в 90-х: Spiegel опубликовал доказательства

В немецких архивах найдены документы, которые указывают на имперские мечты российского диктатора Владимира Путина еще до прихода к власти. Речь идет о территориальных претензиях на Крым, восточную Украину и север Казахстана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Spiegel, обнародовавшее архивы немецкого МИДа.

В архивах Министерства иностранных дел Германии обнаружили документы, свидетельствующие, что президент РФ Владимир Путин еще в середине 1990-х годов высказывал территориальные претензии в отношении Крыма, Восточной Украины и северного Казахстана.

Стало известно, что 14 января 1994 года тогдашний генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге зафиксировал позицию Путина, который на тот момент занимал должность первого заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга.

В своих высказываниях Путин "решительно" заявлял, что "Крым, восточная Украина и северный Казахстан никогда не были чужими для России, а всегда были частью российской территории".

Дипломат также отметил, что Путин апеллировал к "национальному чувству" россиян, которое, по его словам, немцам "видимо, трудно понять".

Эти архивные записи подтверждают, что экспансионистские взгляды действующего российского президента сформировались еще задолго до аннексии Крыма в 2014 году, войны на Донбассе и полномасштабного вторжения 2022 года.