Путин может снова поверить в свою победу из-за колебаний США и Европы, - глава МИД Литвы
Из-за колебаний западных союзников относительно дальнейшей поддержки Украины российский диктатор Владимир Путин снова может поверить в свою победу в войне.
Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".
"Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на день победы, которые он отложил на полку на время, но увидев дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы двигаться дальше в вопросе военной поддержки Украины и растущее давление на украинские силы на фронте, он, думаю, сейчас может радостно начать планировать снова", - сказал Ландсбергис.
Министр считает, что "Европа была способна давить так, чтобы единственный день победы в этой войне мог быть в Киеве и праздновали украинцы".
"Но теперь, похоже, ситуация опять неуверенная. Мы уже демонстрировали способность принимать очень важные решения. Европа уже демонстрировала лидерство. Сейчас пора, чтобы мы снова сделали это", - подчеркнул глава МИД Литвы.
Ландсбергис также выступил против переговоров Украины с Россией.
"Любые прекращения огня, любые переговоры - это путь ко дню победы в Москве. Путин очень активно над этим работал. И такой день может наступить. День, когда украинцы не смогут дальше воевать, потому что мы не можем предоставить им оружие… Здесь нельзя "сойтись посередине", - отметил он.
По его мнению, "если дойдет до прекращения огня и мы попытаемся это провернуть с аргументами, которые мы защитили Киев, другие украинские территории - будет ясно понятно, что это победа Путина".
Помощь Украине от Литвы
Напомним, 10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.
Также страна объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли средства для борьбы с дронами и генераторы.
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