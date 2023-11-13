Путін може знову повірити у свою перемогу через вагання США та Європи, - глава МЗС Литви

Через вагання західних союзників у подальшій підтримці України російський диктатор Володимир Путін знову може повірити у свою перемогу у війні.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду" .

"Зараз ситуація виглядає так, що Путін готується здмухувати пил зі своїх планів на день перемоги, які він відклав на полицю на деякий час, але побачивши дискусії у Вашингтоні, неспроможність Європи рухатися далі у питанні військової підтримки України та зростаючий тиск на українські сили на фронті, він, думаю, зараз може радісно почати планувати знову", - сказав Ландсбергіс.

Міністр вважає,що "Європа була спроможна тиснути так, щоби єдиний день перемоги у цій війні міг бути у Києві і святкували українці".

"Але тепер, схоже, ситуація знову непевна. Ми вже демонстрували спроможність ухвалювати дуже важливі рішення. Європа вже демонструвала лідерство. Зараз час, щоб ми знову зробили це", - наголосив глава МЗС Литви.

Ландсбергіс також виступив проти переговорів України з Росією.

"Будь-які припинення вогню, будь-які перемовини - це шлях до дня перемоги у Москві. Путін дуже активно над цим працював. І такий день може настати. День, коли українці не зможуть далі воювати, тому що ми не можемо надати їм зброю… Тут не можна "зійтися посередині", - зазначив він.

На його думку, "якщо дійде до припинення вогню і ми спробуємо це провернути з аргументами, що ми захистили Київ, інші українські території - буде чітко зрозуміло, що це перемога Путіна".

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, 10 листопада Литва заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.

Також країна оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли кошти для боротьби з дронами та генератори.