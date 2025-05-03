Путин может изменить приоритеты войны из-за "пробуксовки" наступления, - ISW

Российская армия захватывает все меньше территорий Украины, но теряет очень много людей и ресурсов. Путин может изменить отношение к дальнейшим наступательным операциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В ведомстве отметили, что за последние четыре месяца российские успехи на фронте замедлились, но войска агрессора продолжают нести потери личного состава, сопоставимые с потерями, которые понесли в период интенсивного наступления в сентябре-декабре 2024 года.

Потери и замедление наступления

Так, согласно оценкам ISW, в январе, феврале, марте и апреле 2025 года российские войска захватили территорию общей площадью 1627 км2 в Украине и Курской области. По данным ежедневных сводок Генштаба ВСУ, в течение последних четырех месяцев потери россиян составили 160 600 солдат, то есть в среднем это 99 потерь на каждый квадратный километр.

По оценкам аналитиков, российские войска захватили примерно 496 км2 январе 2025 года; примерно 313 км2 феврале 2025 года; примерно 601 км2 марте 2025 года; и примерно 217 км2 в апреле 2025 года.

В ISW также констатировали замедление наступления россиян, поскольку в течение последних четырех месяцев армия РФ столкнулась с более хорошо защищенными украинскими позициями в крупных городах, таких как Купянск, Часов Яр, Торецк и Покровск, а также вокруг них. На сегодня российские войска несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года.

В ISW отметили, что в период с января по апрель 2025 года, успехи РФ были на 45% медленнее, чем в период с сентября по декабрь 2024 года, хотя уровень потерь за это время снизился лишь на 10%.

"За последние месяцы ISW не заметила заметного снижения темпов российских наступательных операций вдоль линии фронта, несмотря на замедление темпов продвижения. Это свидетельствует о том, что Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать эти потери без необходимости устранить приоритет на любом участке фронта", - говорится в отчете.

Путинское давление в переговорах

Тем временем российский диктатор Владимир Путин пытается поддерживать темп наступательных операций для давления на Украину в переговорах о прекращении огня. По оценкам ISW, Кремль пытается затянуть переговоры, чтобы получить дополнительные уступки от США и Украины и дополнительные победы на поле боя.

Однако остается непонятным, сможет ли Россия поддерживать достаточный уровень численности вооруженных сил для продолжения наступательных операций в Украине в течение неопределенного времени из-за роста экономических расходов на социальные выплаты и единовременные выплаты российским военнослужащим.

В ведомстве напомнили, что текущая и прогнозируемая экономическая борьба России, тесно связана с российскими потерями на поле боя, и что Соединенные Штаты и Запад не могут оказывать максимальное давление на Россию только экономическими инструментами.

"Соединенные Штаты могут лучше использовать уязвимые места России и достичь более сильной позиции на переговорах и более длительного урегулирования войны в Украине, заставив Путина переосмыслить свои стратегии ведения переговоров и боевых действий, и предоставив украинским войскам возможность продолжать наносить России значительные потери в живой силе и материальных средствах", - констатируют в ISW.

Изменение краткосрочных целей

Западная разведка предполагает, что Путин может начать отдавать приоритет краткосрочным целям, таким как закрепление завоеваний в Украине и непосредственная экономическая жизнеспособность России, а не захват большей территории.

В то же время, отметили эксперты, продемонстрированная диктатором приверженность к сохранению темпов российских наступательных операций в Украине, несмотря на продолжение высокого уровня потерь, не подтверждает эту оценку.

В ISW убеждены, что будущее замедление российских наступательных операций и/или переход к оборонительным операциям на всем театре военных действий или на его части, подтвердят изменение Путиным своих краткосрочных целей с захвата большей территории на консолидацию ранее удерживаемых территорий.

Аналитики не исключают, что Путин может переориентироваться на более краткосрочные цели из-за растущих экономических и кадровых ограничений, которые все больше мешают России продолжать войну в Украине.

Кроме того, российские войска могут замедлить темп наступательных операций и работать над реализацией политики и тактики, направленных на уменьшение потерь, если Путин отдаст приказ о приоритетности консолидации российской власти на оккупированной территории Украины вместо дальнейшего завоевания новых территорий.

"В ответ на такой приказ российские войска, вероятно, перейдут к оборонительным операциям с целью укрепления и консолидации нынешних позиций на фронте, в основном пытаясь защитить достижения на поле боя и сохранить все более ограниченные резервы живой силы и материальных средств. Армия РФ также может начать строительство укреплений вблизи передовых позиций", - говорится в отчете.