Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить

О нюансах внешней политики Турции, позиции в российско-украинской войне и о том, почему Анкару следует рассматривать как партнера, но не безусловного союзника Киева, – ниже в материале РБК-Украина.

Турция заняла прагматичную позицию в войне России против Украины. И не с 24 февраля 2022 года, а еще с 2014-го. С одной стороны, Анкара выступает за территориальную целостность Украины включительно с Крымом, с другой – развивает связи с РФ. Это продиктовано особенностями внешней политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана и тем, как он видит страну в геополитической структуре мира.

Российское вторжение в Украину позволило Турции выйти на следующий уровень и четче обозначить свои интересы. Уже на четвертый день полномасштабной войны власти страны закрыла Босфор для российских кораблей. Есть мнение, что это была исключительно политическая воля Эрдогана, поскольку доктрина Монтре накладывает обязательство закрывать проливы в условиях войны, которая юридически объявлена не была.

Так или иначе Турция подчеркнула роль одного из главных игроков в регионе Черного моря. И это в свою очередь значительно подорвало возможности России проводить десантные операции возле Одессы.

Затем последовали усилия на дипломатическом фронте. На фоне российско-украинских переговоров в Беларуси Турция активно продвигала свои услуги как посредника. Тогда глава МИД Мевлют Чавушоглу называл Турцию одной из немногих стран, способных наладить мирный диалог Украины и РФ. Там некоторое время обсуждались возможные компромиссы, но после многочисленных российских военных преступлений переговоры свернули.

Тем не менее попытки Анкары наладить мосты между воюющими сторонами не прекратились. И сегодня Турция, например, выступает гарантом зерновой сделки, в очередной раз доказывая, что ее политика бесконечного поиска договоренностей приносит свои плоды. И не для того, чтобы сыграть за Украину или Россию, а в первую очередь – для ее собственных интересов.

Посредник на войне

Когда Владимир Путин решился на полномасштабную войну, Эрдоган сделал все, чтобы закрепиться в статусе посредника. На момент его визита в Украину в августе 2022 года уже действовала черноморская зерновая инициатива. Тогда он осторожно предположил, что позитивную атмосферу можно трансформировать в постоянный мир и нужно воспользоваться "окном возможностей". Правда, украинский президент Владимир Зеленский увидел в этом окне "только российское оружие, которое убивает украинцев".

"Они (россияне, – ред.) не могут действительно хотеть мира, когда бомбят наши города и убивают наших жителей. Сначала они должны освободить наши территории, а потом будет потом", – отметил он. При этом с августа турецкая власть чаще стала говорить не просто о "достижении мира", а о "мире с учетом территориальной целостностности Украины".

Кроме попыток свести вместе лидеров Украины и России, турецкая сторона способствует обмену пленными. Одним из наиболее знаковых стало освобождение из плена командиров "Азова" и других подразделений под личные гарантии Эрдогана, что они останутся в Турции до конца военного конфликта. А в начале 2023 года он выступал с предложением открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненых бойцов прямо на турецкую территорию.

Причем, как тогда же уточнил обмудсмен Дмитрий Лубинец, речь шла о возвращении не только военных, но и тысяч мирных жителей с оккупированных территорий и из России. Расчет был на то, что турецкий лидер сможет повлиять на Москву и активизировать процессы. Спустя более чем два месяца идея зависла в воздухе. По крайней мере, в публичной плоскости она не обсуждается.

Президент Турции считает себя не простым, а сильным посредником (фото: president.gov.ua)

Однако Эрдоган видит себя не просто посредником, а сильным посредником. Осенью Кремль попытался показать зубы и заблокировал экспорт зерновых через Черное море. Поводом стала якобы атака кораблей в Севастополе подводными беспилотниками, после чего Москва выдвинула требование о гарантиях безопасности для своего флота. Уже на следующий день турецкий президент уведомил Россию о том, что грузовые суда продолжат заходить в украинские порты. В итоге блокировка продлилась не более трех суток.

Что конкретно предлагал или обещал Эрдоган, до сих пор не известно. Есть мнение, что взамен на эти гарантии Турция якобы могла выбить для себя возможность ограниченной помощи Украине, но, по мнению директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, обсуждать спекуляции на данную тему – дело неблагодарное.

"Конечно, кто-то кому-то что-то пообещал, это 100%, потому что просто так ничего не происходит. Вокруг ситуации с Украиной, Россией и Турцией идет нелинейный торг, который выстраивается гораздо сложнее, чем по принципу "ты мне – я тебе". Россия тоже понимает, что ей нужны политики, которые могут точно передать ее месседжи на Запад. И рассматривает Эрдогана как одного из тех, кто может сделать это так, как ей надо", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Судя по всему, дипломатические навыки турецкому президенту пришлось применять и на прошлой неделе. Россия снова пыталась вставить палки в колеса зерновой сделке, не соглашаясь продлевать ее более чем на 60 дней. Эрдоган первым из лидеров объявил о том, что соглашение все-таки продолжит действовать. Как уточнили в Украине, сделка в силе еще минимум на четыре месяца.

В целом турецкую позицию в отношении российско-украинской войны можно описать как динамический нейтралитет. А статус посредника позволяет сохранять связи как с Москвой, так и с Киевом. И этим же объясняется нежелание вводить санкции против России, ибо посредник должен быть нейтральным во всем. Такое поведение политически замыкает на Турции часть переговорных процессов и дает ей карт-бланш в навязывании своего мнения по ряду вопросов.

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса подчеркивает, что главный приоритет внешней политики Эрдогана – это следование национальным интересам в узком смысле этого слова. Другими словами, делать то, что прежде всего выгодно самой Турции. И посредничество здесь нужно рассматривать как способ не потерять рынки. К тому же это возможность поднять международный авторитет среди тех стран, которые зависят от стабильности поставок украинского зерна.

"Турция руководствуется принципами внешней политики, сформированными еще основателем Турецкой республики Кемалем Ататюрком. Но именно при Эрдогане фокус на национальных интересах в узком понимании достиг своего пика", – рассказал он в беседе с РБК-Украина.

В украинской власти видят еще более глубокие корни у такой внешней политики. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в одном из интервью говорил, что она прямо вытекает из древних традиций османской дипломатии. В проекции на нынешнюю ситуацию это означает, что Турция стремится к сотрудничеству и с Россией, и с Украиной. По его словам, помогая нам противостоять России на фронте, турки не забывают зарабатывать на россиянах.

Балансирование в поисках выгоды

До войны в Украине работало более 700 компаний из Турции. Ее строительный бизнес участвовал в крупных инфраструктурных проектах. В Харькове появилась база производства двигателей и комплектующих для турецких вертолетов и танков. А только за I квартал 2022 года военный импорт из Турции вырос в 30 раз.

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны воевали, в том числе оружием турецкого производства. Чего стоят ударные беспилотники "Байрактар", которые еще на первых этапах помогали разбивать российские колонны и освобождать остров Змеиный. Сейчас, как известно, войска располагают десятками бронемашин Kirpi. Кроме того, на турецких верфях достраивается корвет "Гетман Иван Мазепа" (будущий флагман ВМС Украины), а также заложен еще один.

Кажется, что Турция поддерживает Украину в военном плане, но сотрудничество не стоит путать с помощью. В отличие от многих западных вооружений, эти достаются не бесплатно, а согласно контрактам, подписанным до войны. То есть идет обычное выполнение военного заказа, и здесь Анкара тоже зарабатывает. За исключением нескольких дронов, за которые частный производитель не стал брать собранные волонтерами деньги.

Но Турция осталась единственным представителем условного Запада, который укрепляет экономические связи с Россией. Она держит свое небо открытым для российских самолетов, чтобы сохранить поток туристов. И постепенно становится главным внешнеторговым партнером, проводя экспансию на рынке после ухода западных компаний. За прошлый год товарооборот между странами удвоился и достиг 45 млрд долларов. А по данным Bloomberg, через Турцию налажены поставки санкционных товаров, в том числе электроники и запчастей для российской армии.

Несмотря на членство в НАТО, в Турции довольно популярны антиамериканские и даже антинатовские настроения. К примеру, еще в начале полномасштабной российско-украинской войны почти половина граждан считала, что ответственность за нее несут США и НАТО (при этом российскую агрессию против Украины турки в большинстве своем осуждают).

Согласно опросу, организованному в конце 2022-начале 2023 года Европейским советом по международным отношениям совместно с Окфордским университетом, 69% турок считают Россию союзником или партнером их страны. Соединенные Штаты в таких ролях видят 65% турецких граждан.

На этих противоречивых настроениях активно играет Эрдоган, нередко подавая нынешнюю войну через призму своих антизападных представлений. Но в главных моментах турецкий президент не отходит далеко от стратегической линии НАТО. Его позиция дает понять, что Анкара не отказывается от западных институтов. Напротив, ему нужно оставаться частью Альянса, который является важным компонентом в структуре безопасности.

Другой вопрос, что страна развилась до такого уровня, что ей уже тесно в западном мире, и в какой-то момент началось создание образа глобальной Турции. А этот образ предполагает, что она не только часть так называемого коллективного Запада, но и мощная восточная страна, мусульманская страна, а также влиятельное евразийское государство.

"Чисто с концептуальной точки зрения для Турции важно не только идти в фарватере западной политики, но в том числе где-то ей сопротивляться. Это как способ подтвердить свой суверенитет и свою самостоятельность. Именно поэтому мы часто видим ситуации, когда Турция конфликтует с членами Альянса в попытках расширить зону интересов", – отметил Илия Куса в комментарии РБК-Украина.

Вероятно, поэтому и продолжается история с блокированием евроатлантической интеграции Швеции и Финляндии. Хотя в случае с последней это история с близким счастливым концом, поскольку турецкая ратификация вышла на финишную прямую.

Вектор останется прежним

Анализируя позицию Турции в контексте войны, надо вспомнить и о приближающихся выборах главы государства. Как ожидается, голосование 14 мая решит не только, кто возглавит страну, но и куда она будет двигаться и какую роль сыграет в российско-украинском вопросе.

Эрдоган столкнулся с серьезными вызовами перед выборами в мае (фото: Mikhail Svetlov/Getty Images)

Внутренние проблемы и разрушительные землетрясения, похоже, пошатнули позиции Эрдогана, который фактически правит страной уже 20 лет. А у его соперников появились реальные шансы. Согласно опросам, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу опережает действующего президента более чем на 10%.

Примечательно, что лидер Республиканской народной партии редко высказывался об Украине. В октябре в одном из интервью он раскритиковал сбалансированную политику и заявил, что Турция должна однозначно заступиться за Украину. Что касается России, то вторжение он осудил, однако не видел альтернативы дальнейшему экономическому сотрудничеству. Кроме того, Кылычдароглу не нравится рост энергетической зависимости от РФ, которая еще больше увеличится с запуском АЭС "Аккую".

После выдвижения на выборы об Украине он не упоминал. Поэтому нельзя сказать, что у него есть своя четкая и понятная позиция. И, скорее всего, даже в теории смена власти не способна существенно повлиять на линию Анкары. Хотя не факт, что оппозиция вообще сможет воспользоваться шансом, а Эрдоган проиграет.

"Я думаю, что 10% – это не приговор для Эрдогана, он серьезный боец и попытается отыграться. Конечно, еще где-то три-четыре месяца назад победа была у него в кармане. А сейчас после землетрясений и скандалов поддержка упала. Однако следует считаться с тем, что и оппозиционные, и не оппозиционные турки примерно мыслят одинаково по отношению к Украине и России", – отметил в комментарии РБК-Украина Игорь Семиволос.

По его словам, нужно учитывать и настроение самого турецкого общества, на которое в большей степени опираются политики. А оно таково, что люди сочувствуют Украине, но уверены в невозможности победить Россию на поле боя, поэтому считают, что нужно договариваться и заканчивать войну.

Таким образом, если Турция и получит нового президента, она вряд ли примет чью-либо сторону. Откровенно подыгрывать России ей не позволит ключевой вектор на НАТО и Европу. А в случае с перекосом в сторону Запада – лишится доверия Москвы и статуса посредника. Который, по крайней мере сейчас, гарантирует ей место региональной сверхдержавы.