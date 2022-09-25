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Путин мобилизацией почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну, - Подоляк

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Объявлением мобилизации и возможным введением военного положения и закрытием границ российский диктатор Владимир Путин практически говорит своим гражданам одну вещь. Что он проиграл в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в эфире "24 канала".

Он отметил, Путин фактически признает, что всю контрактную армию РФ, которая должна "взять Украину за 3 дня", уничтожили, и сейчас нужно истерически искать хоть какие-то ресурсы.

"Этот человек, по фамилии Путин, практически сегодня говорит своему обществу, одну вещь: мы проигрываем войну и поэтому сейчас истерически ищем любые ресурсы, чтобы хотя бы этот процесс затормозить", - говорит Подоляк.

Как отметил советник главы ОП, если раньше до полномасштабного вторжения россияне ездили по миру, путешествовали и зарабатывали, то сейчас они "вынуждены оставаться в России без денег и нормального отношения от международного сообщества".

"Вдобавок (россияне - ред.) еще и имеют перспективу быть мобилизованными и умереть в Украине", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, что 21 сентября российский диктатор объявил мобилизацию в РФ.

Добавим, что в России уже несколько губернаторов подвергли критике мобилизацию, а по ряду регионов, а противники "могилизации" начали выходить на протесты.

В частности, сегодня обороты набирал бунт в Дагестане, где полиция применяет стрельбу, чтобы разогнать митингующих.

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Ирина ПодолякМобилизация в России