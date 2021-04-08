Путін і Меркель обговорили загострення на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили Донбас. Вони обидва стурбовані ситуацією на сході України.
Путін у розмові з Меркель заявив про нібито "провокаційні" дії Києва, які нібито "загострюють" обстановку на лінії зіткнення.
Російський президент наполягає на правовому оформленню особливого статусу Донбасу.
"Сторонам конфлікту адресовано заклик до стриманості і активізації переговорного процесу з метою повної реалізації мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативної основи врегулювання", - повідомляє прес-служба президента РФ.
Путін і Меркель налаштовані на тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в нормандському форматі, по лінії політрадників і міністерств закордонних справ.
Нагадаємо, раніше Німеччина заявила, що стурбована загостренням ситуації на Донбасі.
Зазначимо, США закликали РФ знизити напруженість у відносинах з Україною.