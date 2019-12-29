Путін і Меркель обговорили обмін полоненими на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель дали позитивну оцінку проведенню обміну полоненими на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Попередньо, формула обміну полоненими склала "123 на 76". Додому повертаються 12 українських військових, які роками були в полоні бойовиків.

"Дана позитивна оцінка тому, що відбувся сьогодні в Донецькій області обмін утримуваних осіб за схемою" всіх встановлених на всіх встановлених ", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 52.

Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

Нагадаємо, що у межах обміну полонених Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на їхньому боці. Також на українців обміняли колишніх "беркутівців".