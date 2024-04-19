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Путин должен спуститься на землю. Зеленский обратился к НАТО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российского диктатора Владимира Путина необходимо опустить на землю. И в этом могут помочь страны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Совете Украина-НАТО.

Глава государства напомнил, что во время атаки на Израиль страны НАТО продемонстрировали эффективность своего воздушного щита - почти все воздушные цели были нейтрализованы. 

Зеленский назвал "опасным мифом" мнение о том, что уничтожение ракет и дронов, которые запустили в сторону третьей страны, может рассматриваться как прямое столкновение с армией, которая применила такое оружие. 

"Для действий союзников на Ближнем Востоке не было необходимости задействовать пятую статью (о коллективной обороне - ред.), и союзники действовали сообща, чтобы защитить государство, не являющееся членом Альянса. Очевидно, что сейчас, когда Россия имеет преимущество в воздухе и может полагаться на свой беспилотный и ракетный террор, наши возможности на земле, к сожалению, ограничены. И вы показали, как можно решить эту проблему", - добавил президент. 

По его словам, жизнь одинакова ценна везде на Земле и поэтому странно выглядит разница в решимости защищать жизнь и свободу - где-то она сильнее, где-то - слабее.

"Путин должен спуститься на землю, а наше небо должно снова стать безопасным, и это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. От вашего выбора, действительно ли жизнь везде одинаково ценна. От вашего выбора, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор того, действительно ли мы являемся союзниками", - обратился Зеленский к членам НАТО.

Совет Украина-НАТО

Напомним, еще 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев созывает заседание Совета Украина-НАТО. В ходе встречи украинские чиновники хотели обсудить передачу ВСУ систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

Это произошло после того, как оккупанты с марта усилили удары по Украине. Враг, в частности, использует баллистические ракеты, против которых у ВСУ мало систем ПВО.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил заседание Совета на сегодняшний день. Он уточнил, что во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

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