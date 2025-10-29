Путин намерен продолжать войну в Украине: NBC узнало оценку разведки США

Анализ, который был передан членам Конгресса США в этом месяце показал, что американская разведка не видит никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, в то время как президент США Дональд Трамп пытается выступить посредником в мирных переговорах.

Эту информацию изданию сообщили высокопоставленный американский чиновник и высокопоставленный представитель Конгресса.

По словам других двух источников, эта оценка соответствует тому, как американские и западные разведки оценивали позицию России с февраля 2022 года, когда Путин отдал приказ о неспровоцированном вторжении в Украину.

В то же время, чиновник и конгрессмен говорят, что Путин сейчас занимает более твердую позицию, чем когда либо.

Согласно данным разведки, столкнувшись с тяжелыми потерями российских войск и экономическими трудностями внутри страны, диктатор РФ стремится удержать украинские территории и расширить влияние своей страны, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери.

NBC добавило, что Белый дом отказался комментировать недавнюю оценку разведки, но указал на публичные заявления Трампа об усилиях по достижению мира.

"Как заявил президент, это колоссальные санкции против двух крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут положить конец войне. Он ясно дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны", - говорится в заявлении чиновника.

Он добавил, что США продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а "достижение прочного мира зависит от готовности России вести добросовестные переговоры".