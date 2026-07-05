У Путина есть конкретный дедлайн, к которому не сядет за стол переговоров, - FT

Россия не демонстрирует готовность к содержательным мирным переговорам по Украине и рассчитывает тянуть процесс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ставка Кремля на Вашингтон

По данным издания, российские переговорщики заявили американской стороне, что для продвижения процесса США должны вынудить Киев согласиться на масштабные уступки.

Один из собеседников FT в Москве, участвовавший в закулисных переговорах по прекращению войны, изобразил логику Кремля прямо.

"Пока россияне преимущественно считают, что американцы "отдадут" нам Украину", - сказал собеседник.

Он добавил, что российская сторона не демонстрирует готовности ни к каким уступкам со своей стороны.

"Они не намекают ни на какие уступки. Они постоянно повторяют те же цели... Их основа для переговоров по сути означает, что для переговоров нет никакой основы", - заявил он.

Когда возможны содержательные переговоры

Украинские чиновники, принимавшие участие в мирных переговорах, сообщили Financial Times, что трехсторонний переговорный процесс при посредничестве США вряд ли возобновится до конца лета.

По словам собеседника FT в Москве, сосредоточенность Кремля на максималистских целях Путина означает, что Россия вряд ли примет участие в каких-либо содержательных переговорах по меньшей мере до февраля 2027 года.

Позиция Путина

Financial Times отмечает, что Путин не показал никаких признаков, что последние кампании Украины заставят его сесть за стол переговоров.

Напротив, он удвоил усилия, настаивая на том, что Россия выигрывает войну и что ее военные цели все еще достижимы.