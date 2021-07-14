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Путін і Лукашенко домовилися прийняти план протидії санкціям Заходу

Автор: РБК-Україна

Президенти Росії і Білорусі - Володимир Путін і Олександр Лукашенко - на вчорашній зустрічі домовилися прийняти спільний план протидії санкціям Заходу. На зустрічі також обговорювалося зняття торгових бар'єрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Урядам доручено розробити і прийняти той самий спільний план протидії санкціям",-заявила прес-секретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт.

За її словами, сторони також обговорювали зняття бар'єрів на постачання білоруської продукції, в тому числі у сфері державних закупівель. Крім того, домовилися про безперебійне постачання вуглеводневої сировини до Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко говорив, що Білорусі "нічого паритися" з приводу санкцій Європейського союзу.

А цього тижня ЄС продовжив економічні санкції проти Росії за окупацію Криму.

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