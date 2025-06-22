Путин покупает влияние в Африке: ГУР раскрыло, как Москва продвигает свои интересы

"Российское влияние на Африку через инфраструктурные проекты - это дестабилизирующий фактор, который под оберткой помощи в развитии приводит к зависимости от Москвы. Россияне используют этот подход на глобальном уровне", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Так, российская железная дорога (РЖД) рассматривает реализацию проектов в Буркина-Фасо, Гане и ЮАР. В мае в России утвердили концепцию гуманитарных проектов за рубежом до 2030 года.

Такая концепция предусматривает финансирование русскоязычных школ, профильных лицеев, а также привлечение иностранных студентов через стипендии для обучения в России.

"Росатом" параллельно проекты, чтобы получить лояльность технологической элиты. Кроме подготовки персонала для АЭС, речь идет о создании полноценной национальной образовательной системы, которая работает на российские интересы.

Как отмечает ГУР, рассматривается возможность открытия филиалов российских вузов вблизи АЭС в Египте (Александрия) - как элемент долгосрочного кадрового влияния.