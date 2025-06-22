Путин покупает влияние в Африке: ГУР раскрыло, как Москва продвигает свои интересы

Россия активно продвигает свои интересы в Африке. Для этого российские государственные корпорации, в частности РЖД и "Росатом", используют инфраструктурные проекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
"Российское влияние на Африку через инфраструктурные проекты - это дестабилизирующий фактор, который под оберткой помощи в развитии приводит к зависимости от Москвы. Россияне используют этот подход на глобальном уровне", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.
Так, российская железная дорога (РЖД) рассматривает реализацию проектов в Буркина-Фасо, Гане и ЮАР. В мае в России утвердили концепцию гуманитарных проектов за рубежом до 2030 года.
Такая концепция предусматривает финансирование русскоязычных школ, профильных лицеев, а также привлечение иностранных студентов через стипендии для обучения в России.
"Росатом" параллельно проекты, чтобы получить лояльность технологической элиты. Кроме подготовки персонала для АЭС, речь идет о создании полноценной национальной образовательной системы, которая работает на российские интересы.
Как отмечает ГУР, рассматривается возможность открытия филиалов российских вузов вблизи АЭС в Египте (Александрия) - как элемент долгосрочного кадрового влияния.
Напомним, Россия привлекает к войне против Украины иностранцев. Речь идет не только о войсках КНДР, которые воюют в Курской области. Россия также активно вербует наемников в странах Африки.
Так, в мае 2024 года стало известно, что россияне бросили в наступление в Харьковской области наемников африканского корпуса.
Также на днях Служба внешней разведки Украины сообщила, что Кремль разворачивает большую сеть дезинформациив Африке и Латинской Америке.
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