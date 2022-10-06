RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин критикует и готовится снять Шойгу, заручившись поддержкой силовиков

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путин готовит почку для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переложив вину за поражение в войне. Сейчас глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, растущая критика частичной мобилизации и провалы на фронте заставляют Путина обвинять министра обороны Сергея Шойгу.

Путин своим указом в среду отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что Минобороны не внесло своевременные изменения в нормативно-правовую базу по спискам не подлежащих мобилизации, потребовав внести коррективы.

Глава Кремля, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину.

Аналитики отмечает, что Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, прежде всего среди силовиков.

Сменивший Шойгу министр должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.

Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блогеров и силовиков, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.

В то же время российские власти задержали менеджера нескольких провоенных Telegram-каналов, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Украинское контрнаступление, начавшееся в Харьковской области, еще не завершилось и активно продвигается в Луганскую область.
  • Президент России Владимир Путин принял меры для установления полного контроля России над Запорожской атомной электростанцией.
  • Российские силы нанесли первый с июня удар по Киевской области с помощью беспилотника "Шахид-136".
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника.
  • Растущая критика российской частичной мобилизации внутри страны, вероятно, заставляет Путина обвинять Министерство обороны России и, в частности, министра обороны Сергея Шойгу.
  • Украинские войска, вероятно, укрепили свои позиции и перегруппировались на севере Херсонской области, добившись значительных успехов за последние 48 часов.
  • Российские источники сообщили о подготовке украинского наступления к северо-западу, западу и северо-востоку от Херсона.
  • 5 октября российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области.
  • Российские блогеры продолжали критиковать проведение российской частичной мобилизации
  • Российские граждане, находящиеся в неблагоприятном экономическом положении, и этнические меньшинства по-прежнему несут непропорционально большое бремя по уровню мобилизации и количеству жертв.
  • Президент России Владимир Путин завершил последние формальности в процессе незаконной аннексии оккупированных Россией территорий Украины.

Напомним, что новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины.

Также РБК-Украина писало, что мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки на войну в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шойгу