Путин критикует и готовится снять Шойгу, заручившись поддержкой силовиков

Президент РФ Владимир Путин готовит почку для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переложив вину за поражение в войне. Сейчас глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, растущая критика частичной мобилизации и провалы на фронте заставляют Путина обвинять министра обороны Сергея Шойгу.
Путин своим указом в среду отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что Минобороны не внесло своевременные изменения в нормативно-правовую базу по спискам не подлежащих мобилизации, потребовав внести коррективы.
Глава Кремля, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину.
Аналитики отмечает, что Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, прежде всего среди силовиков.
Сменивший Шойгу министр должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.
Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блогеров и силовиков, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.
В то же время российские власти задержали менеджера нескольких провоенных Telegram-каналов, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.
Ключевые выводы аналитиков ISW
Напомним, что новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины.
Также РБК-Украина писало, что мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки на войну в Украину.
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