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Путін про "червоні лінії" у відносинах з США: не дійшли до того, щоб щось ділити

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Джо Байденом прокоментував питання "червоних ліній" у відносинах між країнами. На його думку, Москва і Вашингтон розуміють один одного.

Про це він заявив на прес-конференції.

"Загалом нам зрозуміло, про що говорять американські партнери, їм зрозуміло, про що ми говоримо, коли ведемо мову про "червоні лінії". Але мушу сказати відверто, так далеко і детально розставляти акценти і щось ділити - до цього, звичайно, ми не дійшли. Але маючи на увазі, що ми домовилися працювати і щодо кібербезпеки, і щодо стратегічної стабільності... Все це поступово має бути предметом наших обговорень і, сподіваюся, домовленостей", - відзначив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін після зустрічі з Байденом назвав його конструктивним, виваженим і досвідченим співрозмовником. А що стосується перспектив відносин Росії і США, то в цій ситуації "не може бути сімейної довіри".

Також повідомлялося, що за підсумками зустрічі в Женеві вони прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності. Зокрема, Путін і Байден домовилися запустити двосторонній діалог з цієї проблеми.

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