Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю за висловлювання Лаврова про євреїв

Володимир Путін телефоном вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом за висловлювання Сергія Лаврова про євреїв . При цьому в релізі Кремля згадка про це відсутня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Як зазначає видання, вибачення Путін приніс Бенету в ході сьогоднішньої телефонної розмови. За його даними, прем'єр Ізраїлю їх прийняв і подякував Главі Кремля за роз'яснення.

У повідомленні Кремля про телефонну розмову Путіна з Бенетом про вибачення не згадувалося. Зазначалося, що глава Кремля привітав ізраїльського прем'єра з 74-м Днем незалежності країни. Лідери також обмінялися думками про ситуацію в Україні, в тому числі евакуацію мирних жителів з Маріупольського сталеливарного заводу "Азовсталь".