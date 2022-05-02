Зеленський про заяви Лаврова про євреїв: питання, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Сергія Лаврова про те, що євреї нібито "найзапекліші антисеміти". Глав держави зазначив, що слова російського дипломата викликали великий скандал в Ізраїлі, а Москва досі не вибачилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці Перемоги над нацизмом. Ці слова означають, що вищий дипломат Росії переводить на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів", - сказав Зеленський.
За його словами, в Ізраїлі через висловлювання Лаврова великий скандал. Однак з Москви не послідувало ні спростування цих слів, ні вибачень. Зеленський додав, що таке мовчання російської влади вказує на згоду з антисемітською заявою глави дипломатії РФ.
"Такий антисемітський випад означає, що всі в Росії забули уроки Другої світової війни. А може, ніколи і не вчили тих уроків. Тому питання, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню позицію. Чи залишаться відносини з Росією? Тому що це все не випадково", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset Лавров згадав про єврейське коріння Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером. В офісі президента назвали цю заяву печерним антисемітизмом.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми словами Лавров показав глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.
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