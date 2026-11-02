Зачем России когнитивная война против украинских производителей дальнобойного оружия

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Информационные кампании против украинских производителей вооружений – часть когнитивной войны. Заметна параллель с октябрьскими поражениями объектов на территории РФ.

О когнитивной войне и ударах по территории РФ в октябре 2026 года – читайте в колонке авиационного эксперта Анатолия Храпчинского для РБК-Украина.

Главное:

За октябрь 2026 года , по данным, которые приводит Анатолий Храпчинский, зафиксировано и заявлено 59 поражений на территории РФ. По его словам, 60% целей поражено ракетами и дронами одного из ведущих украинских производителей.

, по данным, которые приводит Анатолий Храпчинский, зафиксировано и заявлено 59 поражений на территории РФ. По его словам, 60% целей поражено ракетами и дронами одного из ведущих украинских производителей. Есть три направления ударов : топливно-энергетический комплекс, предприятия ВПК и ракетостроения, а также средства ПВО, аэродромы и дата-центры.

: топливно-энергетический комплекс, предприятия ВПК и ракетостроения, а также средства ПВО, аэродромы и дата-центры. Россия отвечает на это когнитивной войной : через скандалы и вбросы стремится сделать производителей оружия токсичными и остановить их работу.

: через скандалы и вбросы стремится сделать производителей оружия токсичными и остановить их работу. Храпчинский напоминает о теории рефлексивного управления Владимира Лефевра и объявлении Дональда Трампа 1987 года. Он рассматривает их как пример влияния на сознание.

Поговорим еще об одном оружии в современной войне – когнитивном.

А знали ли вы, что в сентябре 1987 года, сразу после возвращения из Москвы, Дональд Трамп потратил бешеные по тем временам деньги – почти 100 тысяч долларов – и выкупил целые полосы в ведущих американских газетах (The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe) с требованием прекратить безвозмездную помощь партнерам и союзникам США?

Вдумайтесь в тайминг. Это происходит именно тогда, когда СССР задыхается под немалым экономическим давлением Запада в разгар Холодной войны, а главная мечта Кремля – хоть как-то расколоть единство западного блока и отвлечь Вашингтон от защиты союзников.

Тогда в документах НАТО еще даже не существовало такого понятия, как "когнитивная война". Но в кабинетах КГБ уже десятилетиями работала теория рефлексивного управления, разработанная советским математиком и психологом Владимиром Лефевром.

Суть этого оружия гениально проста и вместе с тем цинична: незаметно подбросить оппоненту (или "объекту разработки") такие исходные данные, лесть или рамки восприятия мира, чтобы он сам пришел к выводу, выгодному организатору операции. И главное – чтобы он на 100% считал эту идею своей собственной.

Если наложить эту матрицу на сентябрьский манифест Трампа 1987 года, картина выглядит как хрестоматийный пример такой спецоперации. Не нужно никаких прямых приказов – достаточно правильно подпитать эго, сыграть на меркантильности, и вот уже американский миллиардер за собственный счет транслирует на всю страну главный нарратив Москвы.

А теперь перенесемся в наше время. Сегодня методы работы самого Трампа и его команды с массовым сознанием и медиа уже сами по себе идеально ложатся в определение когнитивной войны по классификации НАТО. Там человеческий разум официально рассматривается как шестой домен ведения боевых действий – после суши, моря, воздуха, космоса и киберпространства. Ведь цель когнитивной войны – не просто убедить вас в чем-то, а сломать способность критически мыслить, затопить инфопространство эмоциями и уничтожить доверие к собственным институтам.

И вот теперь посмотрите, какой дикий срач прямо сейчас несется в наших соцсетях. Как мгновенно разгоняется истерика, взаимная ненависть и тотальное неверие.

Просто остановитесь на минуту и задумайтесь: для чего и кому это нужно именно сейчас? Именно в те дни, когда в самой России каждую ночь горят нефтебазы, заводы и критически важные для российской военной машины предприятия.

Когда враг не может выиграть на поле боя и горит в собственном тылу, его единственная надежда – поджечь нас изнутри. В том же шестом домене – в наших с вами головах.

Не дайте использовать себя как слепой инструмент в чужой рефлексивной игре.

На фото: 2 сентября 1987 года, полоса The New York Times, выкупленная Трампом за $94 801 сразу после возвращения из Москвы. Открытое письмо с требованием перестать бесплатно защищать союзников США. Доктрина, которая спустя десятилетия превратилась в официальную политику.

Что изменилось в логике украинских ударов по территории РФ в октябре 2026 года?

За октябрь 2026 года – а это 59 зафиксированных и заявленных поражений на территории РФ, – мы видим очень показательную картину того, как изменилась сама философия наших ударов вглубь врага. Здесь надо понимать, что это уже давно не единичные акции возмездия, а нормированный режим кампании, где синхронно работают все составляющие Сил обороны: ВСУ, ГУР, СБУ и, безусловно, Силы беспилотных систем под руководством Мадьяра.

Но как справедливо отмечено в посте, наши операторы не камни туда запускают – 60% всех этих целей на территории России было выбито ракетами и дронами одного из ведущих украинских производителей. И вот когда мы смотрим на эту цифру, а потом на структуру пораженных объектов, природа очередных информационных атак вокруг отечественного miltech-сектора становится абсолютно прозрачной.

Если обобщить октябрьский список, то Силы обороны сейчас решают ту задачу, о которой мы говорили годами: мы начали бить системно, а не точечно.

Во-первых, продолжается методичное выбивание российского "кешфлоу", как говорят бухгалтеры, то есть топливно-энергетического комплекса. Причем удары идут не только по самим заводам – от Волгограда и Рязани до глубокого тыла в Ухте, Салавате, Сургуте и Омске, – но и по наиболее уязвимым узлам прокачки и экспорта.

Показательный пример качественно спланированной операции – это три удара за восемь дней по линейной производственно-диспетчерской станции "Самара", а также работа по ЛПДС "Володарская" и "Никольское" и нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге. Попасть именно в нужные места, чтобы остановить смешивание и перекачку нефти по магистрали – это намного эффективнее, чем гоняться за отдельными эшелонами.

Во-вторых, мы видим выход на принципиально другую лигу сложности – это системные удары по сердцу российского ВПК и ракетостроения. Собственно, надо понимать, что российская ракетная и авиационная промышленность – это не один цех и не один завод, а разветвленная, дублированная и модульная экосистема, разбросанная от Подмосковья до Поволжья и Урала.

Чтобы реально парализовать этот конвейер, нужно бить одновременно по нескольким критическим узлам цепочки, прикрытым многослойной ПВО. И в октябре мы увидели именно такой подход: под удары попали комбинат "Каменский", где делают твердое ракетное топливо, химические заводы "Азот" в Березниках и Новомосковске, сразу три предприятия синтетического каучука в Тольятти, Воронеже и Омске, заводы критической электроники, силовых полупроводников и спецпитания "Восход", "Энергия" и "Протон-Электротекс", а главное – титановый монополист "Корпорация ВСМПО-Ависма" на Урале, без которого невозможно строить ни планеры самолетов, ни корпуса крылатых ракет.

В-третьих, ни один из этих глубоких пролетов на полторы-две тысячи километров не был бы возможен без предварительного "прорубания коридоров" и ослепления российской системы ПВО.

Большинство их средств стянуто к линии боевых действий или вокруг Москвы, поэтому у них возникают бреши, которые наши специалисты расширяют прицельным уничтожением радаров "Небо-У", комплексов "Панцирь-С1", станций РЭБ и целой сети РЛС в Брянской, Курской и Белгородской областях. Добавим сюда удары по пяти военным аэродромам – "Ханская", "Сеща", "Борисоглебск", "Ейск" и "Мариновка", поражение 75-го арсенала ГРАУ в Серпухове, охоту на пусковые и ремзаводы "Искандер-М" и новый тренд месяца – вынос вычислительных мощностей трех дата-центров "Яндекса", ЦОДов "ВКонтакте" и Федеральной налоговой службы РФ.

В итоге враг оказывается в ситуации, когда его классическая ПВО физически не вытягивает прикрытие такой огромной территории, а наши высокоточные дальнобойные средства поражения выходят на серийные объемы. И тут Россия включает свой главный асимметричный инструмент – когнитивную войну. Логика Кремля здесь максимально цинична и прагматична: если ты не можешь сбить украинские ракеты и дроны в небе над Самарой, Пермью или Омском, ты должен сделать все, чтобы эти 60% средств поражения не выехали из заводских цехов в Украине.

Именно поэтому удары переносятся в наше информационное пространство, где вместо ракет работают искусственно сконструированные скандалы, вбросы и волны "праведного гнева". Причем такая когнитивная операция никогда не выглядит как российская пропаганда – она всегда играет на чувствительных для нашего общества темах, чтобы руками самих украинцев сделать ведущих производителей оружия токсичными.

Цель очевидна: посеять хаос, заставить чиновников бояться ставить подписи под контрактами, заблокировать оборотные средства и поставить инженеров на паузу бесконечными проверками. Каждая неделя такой искусственной истерии в тылу – это не о поиске правды, это об очень конкретной паузе, которая спасает российские арсеналы, НПЗ и ракетные заводы от очередного ударного пакета.

И главное – чтобы реально сломать российскую военную машину, нам нужны собственные дальнобойные средства в большом количестве, и это оружие уже создано и доказывает свою эффективность в 60% успешных операций. Поэтому когда в медиапространстве снова синхронно поднимается волна грязи против украинских производителей вооружения, достаточно просто открыть этот октябрьский список из 59 пораженных объектов врага. Тогда сразу становится понятно, чье именно ПВО сейчас пытается отработать в наших головах.